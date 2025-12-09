La Fúmiga, la Coral Polifònica, Eduardo Part y Ernesto Ferrandis, insignias de oro de Alzira

La banda de música La Fúmiga que ha anunciado que en 2026 dará sus últimos conciertos y que encadena un éxito tras otro; la Coral Polifònica Ciutat d’Alzira que este año celebra su 40 aniversario, el empresario Ernesto Ferrandis Nadal, propietario de la Cafetería Velázquez, y el investigador, expresidente de la Real Cofradía de Nuestra Señora del Lluch y persona muy vinculada a la Semana Santa a través de la cofradía de La Dolorosa y sus doseles, Eduardo Part, serán este año los distinguidos con las insignias de oro de la ciudad de Alzira en el acto institucional que el próximo 30 de diciembre conmemorará la entrada de Jaume I en la ciudad.

La junta de portavoces del Ayuntamiento de Alzira ha consensuado este martes las distinciones que se otorgarán este año, a falta de la que saldrá el próximo viernes de la Gala de l’Esport. El alcalde, Alfons Domínguez, ha comunicado la decisión a las entidades y personas distinguidas a las que ha convocado para el acto del 30 de diciembre.

La Coral Polifònica Ciutat d’Alzira recibirá la insignia de oro en la modalidad de Cultura; Ernesto Ferrandis, que también estuvo detrás del proyecto del centro deportivo Tenisquash, la recibirá en la modalidad de Actividades Empresariales; Eduardo Part Dalmau lo hará en la de Humanismo, mientras que la Fúmiga recibirá la distinción en el apartado de Actividades Diversas.

La persona o entidad que será distinguida con la insignia de oro de la ciudad en la categoría de Deportes, en este caso el Guardó Illa del Xúquer, se anunciará en la gala del deporte local en base a la propuesta del Consell Assessor d’Esports.