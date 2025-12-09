Dos jóvenes promesas del Club d'Escacs Ribera Baixa revalidan el título nacional de ajedrez relámpago

La joven pareja formada por Lucas González López (Paterna, 2013) y Agnés Núñez de Arenas Navarro (Sueca, 2012), del Club d’Escacs Ribera Baixa, volvió a proclamarse campeona de España de ajedrez relámpago por parejas mixtas en la categoría cadete (Sub-16). El campeonato se celebró el pasado 5 de diciembre de 2025 en el Gran Hotel Bali de Benidorm, dentro del prestigioso Festival Internacional de Ajedrez de la ciudad.

El triunfo tiene un mérito añadido, ya que ambos jugadores compiten en categorías inferiores: Lucas es alevín (Sub-12) y Agnés es infantil de primer año (Sub-14). Pese a su juventud, lograron imponerse de nuevo en una competición de alto nivel, revalidando el título conseguido la pasada temporada y confirmando una progresión que no pasa desapercibida en el ajedrez nacional.

El Campeonato de España de Parejas Mixtas se ha consolidado en los últimos años como uno de los grandes atractivos del festival benidormense. En esta edición reunió a 107 parejas procedentes de toda la geografía española, con la participación de destacados nombres del ajedrez internacional y estatal como Jaime Santos Latasa, José Carlos Ibarra, Vasyl Ivanchuk o Marta García, lo que elevó notablemente el nivel competitivo del torneo.

En este contexto de máxima exigencia, el éxito de González y Núñez de Arenas cobra aún mayor relevancia. No solo se impusieron a rivales de más edad y experiencia, sino que demostraron una gran madurez ajedrecística, solidez táctica y una notable compenetración como pareja, claves para triunfar en el exigente formato de partidas rápidas.

Con este segundo campeonato consecutivo, la pareja valenciana consolida una trayectoria ascendente y se posiciona como una de las más prometedoras del panorama autonómico y estatal. Su rendimiento confirma que el ajedrez de base en la Comunitat Valenciana goza de buena salud y que el talento joven sigue abriéndose camino con fuerza en las grandes citas nacionales.