Una nueva galería abre una ventana al arte contemporáneo en Alzira

La asociación cultural Atelier Alzira ha abierto una ventana al arte contemporáneo en la ciudad con la creación de la Galería Modesta, un espacio expositivo ubicado en la calle Piletes que pretende ofrecer una alternativa a las salas públicas de la ciudad, habitualmente con problemas de agenda por la presión de todo tipo de asociaciones que organizan exposiciones.

Vicent Balaguer entre Critian Lanfranchi y Moris Bosa, promotores de Atelier Alzira y la Galería Modesta. / Levante-EMV

Atelier Alzira es una asociación constituida en 2024 producto inicialmente de la inquietud de tres artistas contemporáneos afincados en la ciudad. Por una parte, Vicent “Vitamina” Balaguer, artista plástico natural de Alzira, el italiano Critian Lanfranchi y el escultor también italiano Moris Bosa, especializado en obras con mármol de Carrara. El objetivo principal de la asociación es crear un colectivo artístico para contribuir al desarrollo profesional de sus miembros y de otros artistas, a través de la organización de diferentes actividades culturales.

Los artistas que ha impulsado esta asociación han realizado exposiciones individuales y colectivas por todo el territorio nacional. Sus obras se han podido contemplar en Madrid, Barcelona, Alicante, Ciudad Real o València, entre otras ciudades y ha participado en propuestas nacionales como Art Sostenible Mediterrani 2025. También han participado en exposiciones organizadas en Alemania, Japón o México.

La sede de la asociación, donde el colectivo dispone de un espacio de creación privado, alberga también desde este otoño un espacio expositivo denominado Galería Modesta, nombre que representa un homenaje a la antigua propietaria del comercio que había en el local.

La actividad de esta galería arrancó en septiembre con una muestra colectiva de arte sostenible desarrollada por los tres miembros de la asociación bajo el título "Wunderkammer" que actualmente se expone en El Verger (Alicante) y que en 2006 saldrá a otros países de Europoa y a México; el artista brasileño Davi Delacerda realizó durante el mes de noviembre una performance titulada "Ecce cutis" utilizando piezas textiles confeccionadas por uno Cristian Lanfranchi y este mes de diciembre alberga la colección "Transmutando" de la artista alzireña Mimi Durà, que se podrá contemplar hasta el día 30.

Obras expuestas en la Galería Modesta. / Levante-EMV

Los gestores de la galería destacan que la intención de este espacio es albergar y mostrar arte contemporáneo, “ofrecer una alternativa a los siempre copados espacios públicos y crear una costumbre de pasear por la ciudad, por una calle tan importante como fue la calle Piletes y encontrar arte en estado puro, diferente y siempre sorprendente”, inciden.

Los integrantes de Atelier Alzira destacan que tanto la asociación como la galería se financian únicamente con recursos privados, a través de los propios socios, y lamentan la falta de apoyo municipal pese a las “numerosas propuestas planteadas como la creación de un gran espacio de creación e intercambio artístico” o el desarrollo de un festival de arte bianual “que impregne la ciudad de arte contemporáneo igual que sucede en otras localidades. “La respuesta siempre ha sido negativa alegando la falta de fondos municipales", señalan desde Atelier , que destacan que no por ello han dejado de abrir su espacio expositivo al público o aparcar proyectos proyectos por diferentes países con las exposiciones colectivas e individuales de sus miembros “que llevan siempre la firma de Alzira allá donde fueren”.

La Galería Modesta abre de miércoles a viernes por las tardes (17 a 20 horas) y los sábados por la mañana (de 11 a 13h) con entrada es libre y gratuita. Los vistantantes pueden comprar piezas de arte directamente a los artistas que allí exponen sus obras.