Sumacàrcer es el pueblo más envejecido de la Ribera y Carlet que más gente joven tiene
L’Énova, Llaurí y Antella se encuentran también entre los municipios más población mayor de 65 años, con una cuarta parte del censo ya en edad de jubilación
La media en la comarca se sitúa en torno al 19,41%
Un territorio se puede definir por su homogeneidad, pero también por sus contrastes. Y entre los cuarenta y siete municipios que integran la Ribera existen de todos los tipos. A nivel demográfico, uno de los más significativos es el que representan las pirámides de población, que estudian la composición de sus miembros. Según los últimos datos publicados, referentes al año 2024, Sumacàrcer es la localidad que presenta un mayor porcentaje de habitantes que superan los 65 años, mientras que Carlet es el pueblo con una proporción de menores de edad más elevada.
Una extrapolación de las cifras a nivel municipal permite conocer, de forma aproximada, cómo se reparte la población de la comarca. Alrededor del 16,25% de sus vecinos es menor de edad. Este dato evidencia que la Ribera cuenta con más población joven que el promedio estatal, situado en el 15,3%. En consecuencia, también posee una menor proporción de habitantes de más de 65 años. La media en la comarca se sitúa en torno al 19,41%, cuando en la estadística nacional alcanza ya el 21,8.
Sin embargo, cada localidad tiene su particularidad. Sumacàrcer ocupa, desde hace años, un puesto de altura en este tipo de clasificaciones. Según la estadística, es el pueblo de la comarca con un mayor porcentaje de población mayor de 65. El 26,9% de su censo supera dicha edad. Otros tres municipios también superan el umbral del 25% de habitantes con más de 65 años: l’Énova (25,7%), Llaurí (25,6%) y Antella (25,5%). Son, por tanto, los más envejecidos; uno de los factores que determinan la situación de riesgo de despoblación de un territorio.
En el segundo escalón, once municipios poseen un porcentaje de habitantes mayores de 65 años superior al 20%: Cotes (23,2%), Sellent (22,7%), Tous (22,3%), Càrcer (21,7%), Rafelguaraf (21,3%), Guadassuar (21,2%), Gavarda (20,8%), Cullera (20,7%), Fortaleny (20,6%), la Pobla Llarga (20,5%) y Benifaió (20,3%).
Menor porcentaje
En el lado opuesto, dos poblaciones destacan por en este apartado estadístico por presentar el menor porcentaje de vecinos de más de 65 años. Por un lado, Sant Joanet, con un 14,5%; por otro, Montserrat, con solo un 12,2%.
Sin embargo, ninguno de estos dos municipios puede presumir de ser el que cuenta con una mayor proporción de población joven. Este título honorífico pertenece a Carlet, cuyo censo refleja un 19,6% de habitantes menores de 18 años. También figura en este apartado de la clasificación Algemesí, donde el 19,3% de sus habitantes no había alcanzado todavía la mayoría de edad en el momento en el que se compilaron los datos. El tercer puesto, ya sí, lo ocupa Montserrat (19,1%). Estas cifras, unidas a su crecimiento demográfico de las últimas décadas, ponen de manifiesto su alta capacidad para atraer familias, lo que rejuvenece la población.
Además de estas localidades, Massalavés y Alberic también se encuentran entre aquellas con una mayor proporción de habitantes jóvenes. El censo de la primera muestra un 19% de personas menores de 18 años, mientras que en el caso de la segunda el dato es del 18,9%.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los técnicos confirman que el solar de las donaciones de la dana vandalizadas en Algemesí no estaba bien cerrado
- Fallece un operario en la A-7 a la altura de Alginet tras ser arrollado por un camión que se da a la fuga
- ¿Quién controlaba la anestesia robada que se usó en la clínica de Alzira?
- La familia de la menor de 4 años que ha recibido el alta tras un tratamiento dental en Alzira: 'Por suerte, la niña está bien
- El festival Medusa de Cullera revela su primer cabeza de cartel de la edición de 2026
- Un ceramista alzireño decora un hotel de Nueva York tras trabajar para el futbolista James Rodríguez en Bogotá
- Alzira olvida sus riadas: cuando la memoria desaparece, el agua vuelve
- Cae la banda de robos exprés en tiendas de bicicletas de alta gama que actuó en Alzira y Paiporta