Sumacàrcer es el pueblo más envejecido de la Ribera y Carlet que más gente joven tiene

Un territorio se puede definir por su homogeneidad, pero también por sus contrastes. Y entre los cuarenta y siete municipios que integran la Ribera existen de todos los tipos. A nivel demográfico, uno de los más significativos es el que representan las pirámides de población, que estudian la composición de sus miembros. Según los últimos datos publicados, referentes al año 2024, Sumacàrcer es la localidad que presenta un mayor porcentaje de habitantes que superan los 65 años, mientras que Carlet es el pueblo con una proporción de menores de edad más elevada.

Una extrapolación de las cifras a nivel municipal permite conocer, de forma aproximada, cómo se reparte la población de la comarca. Alrededor del 16,25% de sus vecinos es menor de edad. Este dato evidencia que la Ribera cuenta con más población joven que el promedio estatal, situado en el 15,3%. En consecuencia, también posee una menor proporción de habitantes de más de 65 años. La media en la comarca se sitúa en torno al 19,41%, cuando en la estadística nacional alcanza ya el 21,8.

Sin embargo, cada localidad tiene su particularidad. Sumacàrcer ocupa, desde hace años, un puesto de altura en este tipo de clasificaciones. Según la estadística, es el pueblo de la comarca con un mayor porcentaje de población mayor de 65. El 26,9% de su censo supera dicha edad. Otros tres municipios también superan el umbral del 25% de habitantes con más de 65 años: l’Énova (25,7%), Llaurí (25,6%) y Antella (25,5%). Son, por tanto, los más envejecidos; uno de los factores que determinan la situación de riesgo de despoblación de un territorio.

En el segundo escalón, once municipios poseen un porcentaje de habitantes mayores de 65 años superior al 20%: Cotes (23,2%), Sellent (22,7%), Tous (22,3%), Càrcer (21,7%), Rafelguaraf (21,3%), Guadassuar (21,2%), Gavarda (20,8%), Cullera (20,7%), Fortaleny (20,6%), la Pobla Llarga (20,5%) y Benifaió (20,3%).

Menor porcentaje

En el lado opuesto, dos poblaciones destacan por en este apartado estadístico por presentar el menor porcentaje de vecinos de más de 65 años. Por un lado, Sant Joanet, con un 14,5%; por otro, Montserrat, con solo un 12,2%.

Sin embargo, ninguno de estos dos municipios puede presumir de ser el que cuenta con una mayor proporción de población joven. Este título honorífico pertenece a Carlet, cuyo censo refleja un 19,6% de habitantes menores de 18 años. También figura en este apartado de la clasificación Algemesí, donde el 19,3% de sus habitantes no había alcanzado todavía la mayoría de edad en el momento en el que se compilaron los datos. El tercer puesto, ya sí, lo ocupa Montserrat (19,1%). Estas cifras, unidas a su crecimiento demográfico de las últimas décadas, ponen de manifiesto su alta capacidad para atraer familias, lo que rejuvenece la población.

Además de estas localidades, Massalavés y Alberic también se encuentran entre aquellas con una mayor proporción de habitantes jóvenes. El censo de la primera muestra un 19% de personas menores de 18 años, mientras que en el caso de la segunda el dato es del 18,9%.