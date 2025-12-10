Más de 32.000 plantas de Navidad para superar la campaña que arrasó la dana

El principal productor de plantas de Navidad de la Ribera ha vendido este año más de treinta mil unidades tras tener que desechar la pasada campaña una cantidad similar de ejemplares al verse afectado por la dana. «Sabíamos que con mucho esfuerzo y trabajo podríamos volver a nuestro nivel de producción anterior; al menos, teníamos la suerte que otras personas no tuvieron porque estábamos vivos y podíamos reponernos del duro golpe que nos acabábamos de llevar», explica el propietario de Viveros Laura, Matías Arenas.

Los invernaderos, ubicados en Polinyà de Xúquer, quedaron completamente inundados con el desbordamiento del río Magro. «Lo peor es que nos llegaron agua y barro muy sucios, nunca habíamos vivido una cosa así», asegura Arenas, que llegó a la comarca a abrir su negocio hace más de treinta años, periodo en el que sí que han sufrido otros percances por las lluvias:«Alguna gota fría nos ha llegado a dejar veinte centímetros de agua en el invernadero que está a un nivel más bajo, pero nada que ver con lo que vimos el año pasado».

El vivero ribereño se ha recuperado casi por completo de los efectos de la dana. Aunque no ha sido una tarea sencilla. En su momento, cifró los daños generados por la dana en unos trescientos mil euros. «Trabajamos durante sábados y domingos. Al tratarse de invernaderos, no podía entrar la maquinaria, así que tuvimos que retirar todo el barro a mano. Sacamos varios camiones. A medida que limpiábamos, nos poníamos ya a plantar. De cara a la campaña de primavera, ya vimos que la cosa volvía a coger ritmo», detalla Arenas, que añade: «Pero aún quedan algunas infraestructuras dañadas, es el caso de unos recintos vallados que seguimos todavía a la espera de Tragsa. Además, hay pérdidas que nunca llegan a cubrir las aseguradoras».

Tras una campaña lastrada por una de las mayores catástrofes naturales que ha sufrido la provincia en décadas, este año la situación no ha podido ser mejor. Se han vendido más de treinta y dos mil plantas de Navidad. «Le hemos dado salida a todo. En los invernaderos pueden quedar entre tres mil y cuatro mil, pero están todas reservadas», señala el propietario de Viveros Laura.

Centenares de plantas en los viveros de Polinyà. / Levante-EMV

Desde mediados de noviembre, la actividad cogió fuerza y, llegados a esta época del año, Arenas tiene una misma respuesta a todos aquellos comercios que le llaman y preguntan por las flores de Pascua: «No podemos servir más». Aunque esta planta es la gran protagonista a las puertas de Navidad, también hay espacio para otros cultivos. Además, «la instalación no da para más». Sin embargo, reconoce que está siendo una temporada con «mucha demanda». «Si hubiéramos tenido ocho mil plantas más, las habríamos vendido también», indica.

El tiempo acompaña

En los invernaderos de Polinyà se preparan dos tipos de plantas. Unas más fastuosas, que se entregan a floristerías, y otras más sencillas, que se venden habitualmente en los mercados ambulantes a un precio más asequible. «Por suerte, el tiempo nos acompaña. Si, por ejemplo, tuviésemos muchos días lluviosos, todas esas flores que llegan a los mercadillos no se podrían vender, porque o directamente no se montan o la gente se frena, no sale y no compra», explica Arenas, que agrega a continuación: «Además, hay que tener en cuenta que se trata de una planta que es muy sensible a la humedad. Es cierto que aguanta bastante bien las temperaturas de esta época, pero no se lleva tan bien con los ambientes excesivamente húmedos».

Las instalaciones de Viveros Laura ocupan alrededor de cuarenta hanegadas y dan empleo a cuatro personas de forma fija, aunque durante temporadas altas, como la actual, la plantilla se refuerza con dos o tres empleados más para atender la demanda.