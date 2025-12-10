El 40% de las viviendas en venta en Alzira son chalés con precios de hasta 650.000 €

Alzira cuenta con cerca de medio millar de viviendas en venta actualmente, según se recoge en un conocido portal de compraventa de internet. Los precios de los inmuebles varían entre los 35.000 y los 650.000 euros y se distribuyen entre los distintos barrios de la ciudad. Sin embargo, llama la atención la gran cantidad de anuncios que sitúan las viviendas ofertadas en las distintas urbanizaciones de la localidad. Concretamente, uno de cada tres inmuebles ofertados son chalés o viviendas diseminadas, es decir, el 37 % de las ofertas (170 de las 464 disponibles) se encuentran alejadas del centro.

Las personas interesadas disponen de 120 casas ubicadas en Forn de Carrascosa o en las urbanizaciones del Respirall, Santa María de Bonaire o el Torretxó. En este caso, el inmueble más barato tiene un coste de 79.000 euros, con una superficie de 35 metros cuadrados y una habitación, mientras que el precio puede llegar a dispararse hasta los 650.000 euros por un chalé de 238 metros cuadrados y con seis habitaciones. La plataforma también ofrece viviendas ocupadas ilegalmente por un valor de 57.000 euros, que se destinan a inversores.

En el caso de querer adquirir una casa en una urbanización o pedanía del sur, los precios de los 51 inmuebles disponibles varían entre los 65.000 y los 650.000 euros. En este sentido, la casa más barata en esta zona dispone de 98 metros cuadrados, con una habitación, mientras que en el lado opuesto se sitúa un inmueble con 201 m2 y tres habitaciones. En esta zona, los grandes inversores también pueden adquirir casas okupadas por un precio de 26.000 euros.

L’Alquenència es la zona del casco urbano que dispone de mayores pisos a la venta. Las 70 viviendas ofertadas tienen un coste de entre 70.000 euros y 389.000 euros. La proximidad al centro de la ciudad eleva considerablemente el precio de los inmuebles y reduce la cantidad de pisos disponibles.

En el barrio de Sants Patrons, una de las zonas más demandadas por su céntrica ubicación, hay disponibles 45 pisos a la venta. En este caso, el más barato se sitúa en 80.000 euros y se trata de una vivienda de 85 m2, con tres habitaciones y situada en una quinta planta sin ascensor, mientras que el más caro tiene un coste de 250.000 euros y cuenta con cuatro habitaciones y 160 m2, ubicado en una sexta planta con ascensor.

Otros barrios

El barrio de Albuixarres, por su parte, dispone de 46 pisos ofertados, que oscilan entre los 70.000 euros y los 279.000 euros, mientras que en la zona de Caputxins o Pere Morell, que disponen de una veintena de casas a la venta entre ambos, oscilan entre los 120.000 euros y los 240.000 euros, dependiendo de las características del inmueble.

Pere Crespí y la Vila son los dos barrios con los pisos más caros de la ciudad. En el primer caso, el coste de las 25 ofertas disponibles varía entre los 80.000 euros (75 m2 en una tercera planta sin ascensor) y los 340.000 euros (4 habitaciones y 170 m2). La Vila, por su parte, dispone de 34 pisos en venta, con un coste de entre 70.000 euros (un piso de 56 m2, con dos habitaciones y sin ascensor) y 470.000 euros (un piso con cuatro habitaciones y 200 m2 en una sexta planta con ascensor).

La falta de vivienda y la ausencia de nuevas construcciones ha omportado un incremento de los precios en el mercado inmobiliario. La Ribera solo dispone de tres promociones de obra nueva con cerca de un centenar de casas. La más próxima se sitúa en la Barraca d’Aigües Vives, con 48 viviendas adosadas. Según la descripción ofrecida por la empresa en la página web, las viviendas, con una superficie de entre 165 y 210 m2, cuentan con entre tres y cuatro habitaciones, cocina equipada, tres baños y plaza de garaje. Sin embargo, la fecha de entrega de llaves todavía se proyecta para dentro de tres años, ya que, por el momento, se han vendido tres inmuebles y, por lo tanto, se prevé que la primera fase esté terminada en mayo de 2027, por lo que estarían terminadas en julio de 2028.A esta promoción se suma también en la Ribera Alta, como ya informó Levante-EMV hace unos días, los proyectos que se ultiman para construir viviendas en Tulell el próximo año.