Algemesí instalará contenedores inteligentes para la recogida de la fracción orgánica

El Ayuntamiento de Algemesí implantará en los próximos meses la recogida separada de residuos orgánicos, que se integrará en el sistema mixto ya existente en el municipio, con recogida puerta a puerta en una parte de la localidad y contenedores en otras zonas. El ayuntamiento, que no ha dado a conocer un calendario concreto para implantar la recogida selectiva de la fracción orgánica, señala que ésta responde a las exigencias de la normativa estatal y europea en materia de gestión de residuos y refuerza el compromiso del consistorio con la sostenibilidad, la protección del medio ambiente y la economía circular.

La implantación se realizará mediante contenedores dotados de control de acceso electrónico e identificación de usuario, así como con cubos domésticos equipados con tecnología RFID, que permitirán registrar el correcto depósito de la fracción orgánica y garantizar la trazabilidad del servicio. Este sistema facilitará una separación más eficiente y contribuirá a mejorar los índices de reciclaje.

El nuevo modelo comportará un cambio en los hábitos cotidianos de separación de residuos. Actualmente, todos los restos se depositan en una única bolsa, mientras que, con la incorporación del servicio, habrá que dividirlas en dos fracciones diferenciadas. La fracción orgánica, formada por restos de comida y materiales compostables, se depositará a la puerta de las viviendas o en el contenedor marrón, mientras que la fracción resto continuará depositándose en el cubo habitual o el contenedor gris. Esta modificación permitirá pasar de la bolsa única a dos bolsas, mejorando significativamente la calidad de la recogida.

Para acompañar la implantación del nuevo servicio, el ayuntamiento lanzará la campaña informativa “Reciclem en gran, també l'orgànica”, que explicará a la ciudadanía las características del nuevo sistema y la forma correcta de separar los residuos orgánicos. En las próximas semanas se desarrollarán acciones de divulgación a través de la web municipal y redes sociales, visitas de educadores ambientales a viviendas y centros escolares, talleres y charlas para asociaciones y comercios, así como puntos informativos a pie de calle. El objetivo es asegurar que toda la población disponga de la información necesaria para adaptarse al nuevo servicio y cumplir con los requisitos de la normativa vigente.

Para la implantación de la recogida orgánica, el ayuntamiento ha destinado una inversión de 375.163 euros destinada a la compra de contenedores, cubos domésticos y para grandes productores, bolsas compostables, cierres electrónicos y el desarrollo de la campaña informativa.

Así mismo, la Generalitat Valenciana ha concedido dos subvenciones en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU. El expediente AGRESA/2022/71 contempla una ayuda de 97.765,20 euros sobre un coste total comprometido de 158.936,00 euros, mientras que el expediente AGRESA/2023/47 incluye una subvención de 146.412,83 euros sobre un coste total de 216.227,00 euros.

Según ha destacado la concejal de Servicios Públicos, Carmina Borrás, «la implantación de la recogida orgánica representa un paso imprescindible para avanzar hacia un modelo de gestión más moderno y responsable. Es una apuesta clara por la sostenibilidad y por la mejora de nuestro entorno, pero también un trabajo conjunto con la ciudadanía, que será fundamental para conseguir los objetivos ambientales que nos marca la normativa europea».