Algemesí revive el lejano Oeste

La Asociación Napoleónica Valenciana, con la colaboración del Ayuntamiento de Algemesí, ha organizado una jornada de “Far West”, que tendrá lugar el próximo sábado, y en la que el acto principal será la presentación y proyección de los cortometrajes “Dos balas para el diablo” (2023) y “Agnella” (2024) a cargo de su director, Manuel Olaya Muñoz, especialista en Far West y recreación histórica del Oeste, que ha participado en grandes eventos como la Batalla de Almansa y otras muchas actividades impulsadas por la organización que se dedica al estudio, divulgación y recreación de momentos históricos.

Por la mañana del sábado, de 11,30 a 13,30, unos veinte recreadores históricos con uniformes y vestuario del “lejano Oeste”, y varios actores que participan en rodajes de Almería, recorrerán el centro de la localidad para promocionar la proyección de los cortometrajes y ofrecerán diversas localizaciones para fotógrafos y público.

A las 17,30 tendrá lugar la presentación y proyección de los cortometrajes en el claustro del Museu de la Festa (Convent de Sant Vicent en carrer Nou). La entrada es gratuita, pero el aforo es limitado. Se recomienda asistir con antelación a partir de las 17,00 horas.