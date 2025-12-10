Algemesí revive el lejano Oeste
La Asociación Napoleónica organiza una jornada "Far West" con recreaciones y la proyección de dos cortos de Manuel Olaya el próximo sábado
La Asociación Napoleónica Valenciana, con la colaboración del Ayuntamiento de Algemesí, ha organizado una jornada de “Far West”, que tendrá lugar el próximo sábado, y en la que el acto principal será la presentación y proyección de los cortometrajes “Dos balas para el diablo” (2023) y “Agnella” (2024) a cargo de su director, Manuel Olaya Muñoz, especialista en Far West y recreación histórica del Oeste, que ha participado en grandes eventos como la Batalla de Almansa y otras muchas actividades impulsadas por la organización que se dedica al estudio, divulgación y recreación de momentos históricos.
Por la mañana del sábado, de 11,30 a 13,30, unos veinte recreadores históricos con uniformes y vestuario del “lejano Oeste”, y varios actores que participan en rodajes de Almería, recorrerán el centro de la localidad para promocionar la proyección de los cortometrajes y ofrecerán diversas localizaciones para fotógrafos y público.
A las 17,30 tendrá lugar la presentación y proyección de los cortometrajes en el claustro del Museu de la Festa (Convent de Sant Vicent en carrer Nou). La entrada es gratuita, pero el aforo es limitado. Se recomienda asistir con antelación a partir de las 17,00 horas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los técnicos confirman que el solar de las donaciones de la dana vandalizadas en Algemesí no estaba bien cerrado
- ¿Quién controlaba la anestesia robada que se usó en la clínica de Alzira?
- Fallece un operario en la A-7 a la altura de Alginet tras ser arrollado por un camión que se da a la fuga
- El festival Medusa de Cullera revela su primer cabeza de cartel de la edición de 2026
- La familia de la menor de 4 años que ha recibido el alta tras un tratamiento dental en Alzira: 'Por suerte, la niña está bien
- Alzira olvida sus riadas: cuando la memoria desaparece, el agua vuelve
- Cae la banda de robos exprés en tiendas de bicicletas de alta gama que actuó en Alzira y Paiporta
- Alzira modifica las normas urbanísticas para propiciar que se finalicen fincas inacabadas más de una década