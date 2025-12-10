Almussafes denuncia demoras de hasta dos meses en el reparto de correo postal

El alcalde de Almussafes, Toni González, ha expresado públicamente su más enérgica queja ante los constantes y graves retrasos que afectan al servicio de distribución de correo postal en la localidad, un problema que se arrastra desde hace aproximadamente dos años. La reclamación, que ya ha sido formalmente presentada en la Oficina de Correos, denuncia los impactos directos que estas demoras están generando en la vida de los vecinos y vecinas y de las empresas del municipio.

El servicio postal ha experimentado demoras de hasta dos meses en la entrega de correspondencia y paquetería desde hace aproximadamente dos años. Lo más alarmante es que los envíos afectados incluyen documentación de extrema urgencia, como notificaciones de la Seguridad Social, de Hacienda y de entidades sanitarias, lo que pone en riesgo el cumplimiento de plazos fiscales, médicos y administrativos esenciales para el bienestar de la ciudadanía y del tejido empresarial local, según detallan fuentes municipales.

"La situación que vivimos en Almussafes es insostenible. La falta de regularidad en el reparto de correspondencia está afectando de manera negativa a la vida cotidiana de nuestros vecinos y vecinas, así como a la operatividad de las empresas del municipio. No podemos permitir que esta situación persista, ya que compromete la seguridad jurídica y la salud de nuestra ciudadanía", explica Toni González.

El alcalde incide en el hecho de que además de las dificultades derivadas de los retrasos, la plantilla encargada de la distribución de correos, compartida para las poblaciones de Almussafes, Benifaió, Sollana y El Romaní, se ha visto reducida drásticamente, pasando de diez efectivos a tan solo cinco, lo que está comprometiendo la calidad del servicio. Esta falta de personal es una de las principales causas de las demoras y ha afectado de manera especialmente grave y de manera directa a las empresas emplazadas de las dos áreas industriales y a la ciudadanía residente en el núcleo urbano Almussafes, reitera González.

El Ayuntamiento de Almussafes ha instado a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. a tomar medidas inmediatas para reforzar la plantilla de la oficina de Almussafes, de manera que se pueda garantizar un servicio de reparto eficaz, eficiente y sin retrasos. Asimismo, se ha solicitado una explicación detallada sobre las causas de estos problemas y las acciones correctivas que se están tomando para evitar que esta situación continúe perjudicando a la población.

“Desde el Ayuntamiento de Almussafes, reiteramos nuestra disposición a colaborar con los responsables de Correos para encontrar soluciones rápidas y eficaces que devuelvan la normalidad al servicio postal de nuestra localidad. Confiamos en que la queja remitida revierta en soluciones rápidas y en medidas adecuadas para restablecer la calidad del servicio lo antes posible”, concluye González.