El Alzira FS cae en la Copa del Rey ante un Viña Albali muy superior (4-0)

El Family Cash Alzira FS cayó eliminado de la Copa del Rey en octavos de final al perder 4-0 en Valdepeñas contra Viña Albali. El conjunto manchego se mostró superior en todo momento mientras que el alzireño no entraba en partido. Un tercer partido intersemanal está siendo excesivo, como se demostró tras la anterior eliminatoria al jugar contra Inter. El gran esfuerzo del sábado lo pagó el martes ante un Viña Albali que está luchando por la tercera plaza liguera.

Ya a los dos minutos después de que el meta Àlex Lluch arriesgase disparando a puerta, en el siguiente ataque, Mateus Torres marcó a placer a pase de Carrasco. Los ciudadrrealenses siguieron percutiendo la portería del catalán y Álex Naranjo estrelló un balón en el larguero. A los seis minutos de juego, tras una buena combinación, Lucas metió un trallazo desde diez metros y minutos después, en el 10, Mateus Torres, escorado, encontró un hueco por donde parecía que no podía pasar el balón e hizo el 3-0. Con todo perdido, aún pudo meterse en partido el Family con un tiro de Cristian al larguero y que Gus pudiese marcar en propia meta a disparo de Yunii.

En la segunda parte, Ivi y Rubi se encontraron con Vanderson y Cristian dio al poste. El colmo de la desesperación llegó a ocho minutos para el final cuando Gus hizo una vaselina que dio en el palo, Cola no despejó y el brasileño marcó a placer. Ivi vio como otro disparo daba en el palo y Quixeré tuvo cerca el gol del honor. Con portero jugador de los alzireños ya no se movió el marcador.

Superado el trance copero solo queda centrarse en la liga donde el sábado a las 18 h. se recibirá al Noia Portus Apostoli, decimoprimer clasificado con trece puntos más que los ribereños.