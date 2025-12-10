Castelló aplaza la Fira de Santa Llúcia ante la previsión de lluvia y viento

Las previsiones de lluvia y viento para este fin de semana han llevado al Ayuntamiento de Castelló a posponer la Fira de Santa Llúcia, considerada la más antigua de la Ribera Alta ya que tiene su origen en 1604 y que estaba previsto celebrar del 12 al 14 de diciembre.

El grueso de la programación se traslada al fin de semana siguiente, del 19 al 21, según ha informado el consistorio, que ha destacado que el objetivo de la medida es garantizar la celebración de la feria con seguridad y con todas las garantías.

Con todo, se mantienen en las fechas previstas algunas actividades deportivas, salvo la liga de pádel y la exhibición de pádel y mádel; la actuación de Ferraxn, la representación teatral “Pensionistas” y el concierto tradicional de la Societat Musicial Lira Castellonera.

La feria se organiza en cuatro grandes zonas temáticas para cubrir todas las áreas de interés. Por un lado, la feria tradicional valenciana, se considera el corazón de esta cita y que estará ubicará en la Plaça de l’Ajuntament; la feria de atracciones se instala en el Parc de l’Estació; la zona gastronómica y el “Llúcia Fest” se ubicarán junto al mercado municipal y, solo en la jornada del domingo, también se podrá visitar la Fira d’Entitats, un espacio dedicado al tejido asociativo local que contará con una veintena de expositores.