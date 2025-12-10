Cullera reforzará el sistema de drenaje urbano para prevenir inundaciones

El Ayuntamiento de Cullera llevará a cabo un plan integral para acabar con las inundaciones en los puntos conflictivos de la ciudad durante los episodios de fuertes lluvias. El consistorio busca mejorar el drenaje urbano, renovar distintas infraestructuras hidráulicas e instalar colectores y elementos de captación como imbornales y rejillas en zonas donde el agua suele acumularse y provocar saturaciones en la red pluvial. Cullera vivió el pasado mes de octubre una intensa jornada de lluvias que, en veinte minutos, dejó más de 40 litros por metro cuadrado poniendo de manifiesto la vulnerabilidad de algunas zonas del municipio ante episodios de lluvias torrenciales.

El consistorio invertirá dos millones de euros en una decena de zonas con el objetivo de aplacar los puntos más críticos, reducir riesgos, evitar saturaciones y evacuar mejor el agua para proteger viviendas y calles. Concretamente, el ayuntamiento actuará en las calles Molins, Montgó, de la Farola, Serra de Mariola, Penyagolosa, Montaña y València, en la avenida Racó, en el barranco de Palomes, en el barrio de la Pedrera y en el entorno del Pabellón Cubierto.

En la calle Molins, se instalará una nueva red de aguas pluviales separada de la de saneamiento para evitar saturaciones, especialmente en el tramo bajo de la vía. La actuación incluirá también la renovación completa de la red de saneamiento existente y la de suministro de agua potable, mientras que en la calle Montgó, y conexión con la calle de la Farola, se creará un nuevo colector que conducirá directamente el agua hasta la red principal de la Farola para eliminar las acumulaciones que se producen en su punto más bajo de la calle Montgó y mejrar el drenaje de toda la zona.

En cuanto a las calles Serra Mariola y Penyagolosa se instalará un colector pluvial que conectará con el ya existente en la calle Penyagolosa para mejorar la evacuación de los caudales que suelen concentrarse al final de Serra Mariola. El consistorio conectará el imbornal situado a la cota más baja de la calle barranco de Palomes con la red principal mediante una nueva conducción. Esta actuación eliminará el efecto de “balsa” que se producía en episodios de lluvia y reducirá las afecciones a las viviendas próximas.

En la avenida del Racó se actuará en el tramo comprendido entre la calle Águila y Músico Salvador Giner, que contará con un colector renovado y nuevos puntos de captación, que permitirá reducir significativamente las acumulaciones de agua en esta vía en días de lluvia intensa.

La capacidad de drenaje también aumentará en el barrio de la Pedrera, con la instalación de un nuevo colector de mayor sección y la incorporación de nuevos puntos de captación para minimizar el riesgo de acumulaciones habituales, mientras que en la calle Montaña se incluye la renovación de la conducción de saneamiento, la limpieza y adecuación del canal pluvial y el refuerzo de muros y terrenos para prevenir erosiones y mejorar la seguridad en episodios de fuertes lluvias.

La actuación en el entorno del Pabellón Cubierto permitirá renovar y ampliar la red de pluviales del recinto, incrementando el número de imbornales y rejillas y renovando el pavimento exterior para dirigir de manera óptima la lluvia hacia los puntos de drenaje.

Estas actuaciones se suman a las obras que ya están en marcha en la calle València, donde se está renovando completamente la infraestructura hidráulica, incorporando una nueva red de pluviales y ampliando los imbornales y rejillas para mejorar la captación y evacuación de agua en uno de los tramos más problemáticos.

La renovación de la red pluvial, en palabras del alcalde, Jordi Mayor, «reforzará la prevención y nos permitirá mayor seguridad y protección ciudadana, reduciendo las incidencias en espacios públicos y en casas y plantas bajas».