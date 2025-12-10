La Diputación acondicionará el camino entre Antella y Sumacàrcer

La Diputación de Valencia acometerá las obras de acondicionamiento y mejora del camino que conecta el término municipal de Antella con Sumacàrcer, una vía que, tal como indica la diputada de Carreteras, Reme Mazzolari, "está catalogada como Camino de Interés Territorial, ya que da acceso al camino de servicio del embalse de Tous". El proyecto cuenta con un presupuesto de licitación de 585.946,66 euros y se desarrollará íntegramente en el término municipal de Antella a lo largo de 3.613 metros, con el propósito de reforzar la capacidad estructural del camino, mejorar su drenaje y renovar las condiciones de seguridad y comodidad de la circulación.

La obra permitirá resolver los problemas detectados en el estado actual del firme, donde se han constatado deformaciones, fisuras, pérdida de material en los bordes y falta de adherencia, especialmente en los tramos más expuestos a escorrentías y tráfico agrícola. La actuación incluye la regularización y refuerzo de la capa de rodadura, la reconstrucción de zonas deterioradas mediante mezclas semicalientes, la ampliación puntual de la calzada en los sectores más estrechos y el refuerzo con hormigón en los dos badenes por los que discurren los barrancos. También se ejecutarán cunetas de drenaje revestidas de hormigón, se optimizará la gestión de aguas superficiales y se renovará completamente la señalización vertical y horizontal, incorporando barreras de contención en los puntos donde lo exige el desnivel del terreno.

Uno de los elementos más destacados del proyecto es la definición de una glorieta de 14 metros de radio exterior, situada en la intersección entre el camino de servicio de la presa de Tous y el acceso a Sumacàrcer, que busca ordenar los movimientos y mejorar la seguridad en un punto muy transitado. La actuación, que no modifica el trazado existente ni la sección general del camino, establece un plazo estimado de ejecución de cuatro meses, una vez adjudicados los trabajos.

Mazzolari explica que "se trata de una intervención enmarcada en el plan integral de mejora de este tipo de vías, que tienen una especial relevancia para los municipios" y aclara que "en este caso, se materializará como subvención en especie, lo que implica que la Diputació asumirá la licitación, dirección y ejecución completa de la obra, para que los ayuntamientos reciban la actuación finalizada sin carga administrativa añadida".

Además, señala que "el área de Carreteras dispone de un inventario en constante actualización de aquellos caminos de dominio público que los propios ayuntamientos han identificado como los de mayor importancia para las comunicaciones en sus términos" y subraya que "la vertebración de los pueblos no debe limitarse a actuar sobre las carreteras de la red provincial, sino que debe atender también a estos caminos de titularidad municipal porque en muchos casos los ayuntamientos no cuentan con recursos económicos ni técnicos para mejorarlos".

Para Mazzolari, “esta obra no solo resuelve problemas actuales, sino que anticipa posibles deterioros futuros gracias a una intervención integral que combina refuerzo estructural, drenaje y seguridad vial”. La diputada ha concluido que “la prioridad es garantizar que los caminos rurales sigan siendo accesos seguros y eficientes para agricultores, vecinos y servicios públicos, porque forman parte esencial del día a día en nuestros municipios”.