Vaivén
La Fúmiga tampoco se libra del resfriado
El cantante de la banda alzireña comparte un vídeo en el que no puede estar más de veinte segundos sin toser
El invierno está a la vuelta de la esquina. Y con él, y durante estas últimas semanas, llegan los cambios de temperatura y, por consiguiente, las gripes y los resfriados. Son muchas las personas que estos días no se despegan de los pañuelos y los medicamentos para combatir la tos o la mucosidad. Àrtur Martínez, el cantante de la banda alzireña La Fúmiga, tampoco se ha librado del resfriado.
En un divertido vídeo difundido a través de sus redes sociales, el líder de la banda anuncia los próximos eventos mientras se le oye toser al principio y al final del mensaje. El vídeo va acompañado de un texto en el que se puede leer: "Àrtur aguanta un máximo de 20 segundos sin toser. Supongo que estáis todos igual".
