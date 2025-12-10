La Fúmiga tampoco se libra del resfriado

El invierno está a la vuelta de la esquina. Y con él, y durante estas últimas semanas, llegan los cambios de temperatura y, por consiguiente, las gripes y los resfriados. Son muchas las personas que estos días no se despegan de los pañuelos y los medicamentos para combatir la tos o la mucosidad. Àrtur Martínez, el cantante de la banda alzireña La Fúmiga, tampoco se ha librado del resfriado.

En un divertido vídeo difundido a través de sus redes sociales, el líder de la banda anuncia los próximos eventos mientras se le oye toser al principio y al final del mensaje. El vídeo va acompañado de un texto en el que se puede leer: "Àrtur aguanta un máximo de 20 segundos sin toser. Supongo que estáis todos igual".