Un cuento recupera la historia de la Marisapa, el ser mitológico que atemorizaba a los niños en l’Énova

El Butoni, el Moro Mussa, la Tarasca, la Quarantamaula, l’Home del sac, l’Home dels nassos… El listado de monstruos y seres mitológicos que, en su mayoría, la tradición popular oral valenciana ha utilizado para atemorizar a los niños que no se portan bien es larguísimo. Unos nombres son más recordados que otros. Y para evitar que uno de ellos caiga en el olvido, la escritora Laura López ha elaborado un libro dedicado a la Marisapa, uno de esos personajes que ha perdido protagonismo en el imaginario colectivo a pesar de que, durante generaciones, no había nadie en l’Énova que no conociera su historia.

López, en alianza con la editorial Reclam y el Museu Valencià d’Etnologia de la Diputació de València, presenta este jueves (18:40 horas, en el auditorio de l’Énova) «La Marisapa. Por i encanteris a la nit dels misteris». La autora todavía recuerda aquella frase que una madre o un abuelo podían lanzar a un niño: «Si no et portes bé…vindrà la Marisapa!». Sin embargo, ha caído en desuso.

«Desde hace unos años, me daba la sensación de que la Marisapa, aquella leyenda tan nuestra de l'Énova, que cuando éramos niños nos hacía temblar solo con escuchar su nombre, se estaba desvaneciendo poco a poco. Hoy ya casi nadie lo recuerda. Solo la gente mayor conserva viva la historia de este personaje misterioso que marcó nuestra niñez», expresa López.

Así pues, la autora se propuso «recuperar la leyenda» y, además, «darle un nuevo espacio» para intentar que el temido personaje regrese a la tradición oral. «En el relato, los protagonistas de la clase de primaria redescubren a la Marisapa realizando un trabajo de plástica. Y lo hacen a través del arte y la música, la reinventan y la hacen suya interactuando con el pequeño lector. Al fin y al cabo, esto es el que busco con el cuento de la Marisapa, que no se pierda. Que continúe viva en cada lector, en cada persona que la vuelva a contar. Porque nuestras historias populares solo sobreviven si alguien las aprecia lo suficiente como para mantenerlas vivas», indica.

El libro cuenta, además, con material didáctico para que los lectores puedan jugar y divertirse: herramientas de dibujo, pintura, música y una canción propia acompañan la propuesta sobre la Marisapa.