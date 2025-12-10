El llavador de l’Alquerieta acull l'exposició "La plenarem de flors" a partir del divendres
El projecte presenta una investigació sobre la col·locació de flors a les fosses comunes, marcant el record i visibilitzant els llocs afectats per la repressió feixista
El pròxim divendres 12 de desembre a les 18.30 hores, l’associació Fossar d’Alzira inaugurarà "La Plenarem de flors": Una Cartografia Memorial de la nostra terra, a l’Antic Llavador de l’Alquerieta, d’Alzira, edifici emblemàtic construït durant la Segona República.
“El feixisme la plenarà de terror, de sang i de mort, i nosaltres la plenarem de flors.” Amb este potent testimoni, el projecte presenta una investigació sobre la col·locació de flors a les fosses comunes, marcant el record i visibilitzant els llocs afectats per la repressió feixista. Durant la inauguració, es presentarà també el llibre del projecte i una web que funcionarà com a repositori amb documentació, materials audiovisuals i recursos ampliant la investigació.
Després de tres anys recorreguent prop de cinquanta municipis i recollint aproximadamente un centenar de testimonis, esta exposició ofereix una cartografia crítica sobre les pràctiques memorials a la Comunitat Valenciana.
Cal dir que l’exposició s’ha concebut, no com una exhibició tancada, sinó com un espai de treball en procés que desplega obres i reflexions en una gran taula de treball oberta, configurant un relat plural i crític sobre la memòria en este territori. Incorpora obres generades abans, durant i després de les converses recollides en el llibre, un relat memorial transversal. S’hi integren investigació situada, recuperació de fonts orals, sabers populars marginats, arxius familiars i altres mirades artístiques i afectives.
Pel que fa al llibre, inclou memòries compartides, amb l’objectiu de socialitzar la memòria des del comú i repensar els llocs d’afectació. En diàleg amb estes veus, les imatges dels llocs documentats i les pràctiques artístiques que acompanyen el projecte conviden a rellegir aquesta cartografia de la memòria des de noves formes de sensibilitat i pensament polític.
El conjunt del projecte que ara es materialitza ha consistit en una profunda investigació artística i documental que aborda les pràctiques monumentals associades a les fosses comunes i la repressió feixista en aquest territori. Ha estat el grup experiMENT, format pels historiadors de l’art Daniel Palacios González i Vanesa Peña Alarcón, i pels artistes Maria Amparo Gomar Vidal i Rafael Tormo Cuenca qui l’ha desenvolupat íntegrament. Cal destacar que el grup experiMENT, per a fer aquest projecte, ha de recorregut durant tres anys més de cinquanta municipis del territori valencià i ha reunit prop d’un centenar de testimonis.
Pel que fa en concret a l’exposició, ha estat elaborada sota la curadoria de Vanesa Peña Alarcón, amb l’assessorament històric de Daniel Palacios González, especialista en patrimoni vinculat a les fosses comunes. Hi participen els artistes valencians Maria Amparo Gomar Vidal i Rafael Tormo Cuenca.
L’exposició compta amb el suport de l’Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica “Fossar d’Alzira”, HISTOFOR - Universitat de Barcelona, Coordinadora d’Associacions per la Memòria Democràtica PV (CAMDE-PV) i de la Regidoria de Patrimoni Històric de l’Ajuntament d’Alzira, a través del Museu Municipal d’Alzira (MUMA)
