Vaivén
El maratón de València homenajea a una niña de Cullera con una enfermedad rara
Uno de los corredores dio visibilidad al síndrome de Noonan durante el recorrido
Detrás de cada corredor del maratón existe una historia. Algunos corren los 42 kilómetros para cumplir una promesa y otros lo hacen para demostrar hasta dónde son capaces de llegar o para dar apoyo o visibilidad a alguna persona de su entorno.
El corredor Manel Calzado decidió dar visibilidad al síndrome de Noonan, una enfermedad rara que sufre Jimena Iznardo Sapiña, una niña de Cullera de casi cuatro años. Sus padres impulsaron la asociación "Creciendo con Jimena" para mostrar a la sociedad el día a día de este trastorno genético que afecta al desarrollo normal del cuerpo y que provoca graves consecuencias físicas y de salud.
Manel vistió una camiseta con el nombre de la asociación durante el maratón de València para que corredores y espectadores pudieran conocer un poco más sobre esta enfermedad. La familia de la pequeña no quiso perderse esta cita tan importante y no dudó en animarle durante el recorrido. "Fue un día súper especial, donde estuve animando e, incluso, le hice una pancarta con la ayuda de mi hermana", señalaba la familia en redes sociales, quien agradece a Manel por hacer que "el nombre de la pequeña y de la asociación esté escrito en la historia del maratón de València".
Suscríbete para seguir leyendo
- Los técnicos confirman que el solar de las donaciones de la dana vandalizadas en Algemesí no estaba bien cerrado
- ¿Quién controlaba la anestesia robada que se usó en la clínica de Alzira?
- Fallece un operario en la A-7 a la altura de Alginet tras ser arrollado por un camión que se da a la fuga
- El festival Medusa de Cullera revela su primer cabeza de cartel de la edición de 2026
- La familia de la menor de 4 años que ha recibido el alta tras un tratamiento dental en Alzira: 'Por suerte, la niña está bien
- Alzira olvida sus riadas: cuando la memoria desaparece, el agua vuelve
- Cae la banda de robos exprés en tiendas de bicicletas de alta gama que actuó en Alzira y Paiporta
- Alzira modifica las normas urbanísticas para propiciar que se finalicen fincas inacabadas más de una década