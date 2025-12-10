El maratón de València homenajea a una niña de Cullera con una enfermedad rara

Detrás de cada corredor del maratón existe una historia. Algunos corren los 42 kilómetros para cumplir una promesa y otros lo hacen para demostrar hasta dónde son capaces de llegar o para dar apoyo o visibilidad a alguna persona de su entorno.

El corredor Manel Calzado decidió dar visibilidad al síndrome de Noonan, una enfermedad rara que sufre Jimena Iznardo Sapiña, una niña de Cullera de casi cuatro años. Sus padres impulsaron la asociación "Creciendo con Jimena" para mostrar a la sociedad el día a día de este trastorno genético que afecta al desarrollo normal del cuerpo y que provoca graves consecuencias físicas y de salud.

Manel vistió una camiseta con el nombre de la asociación durante el maratón de València para que corredores y espectadores pudieran conocer un poco más sobre esta enfermedad. La familia de la pequeña no quiso perderse esta cita tan importante y no dudó en animarle durante el recorrido. "Fue un día súper especial, donde estuve animando e, incluso, le hice una pancarta con la ayuda de mi hermana", señalaba la familia en redes sociales, quien agradece a Manel por hacer que "el nombre de la pequeña y de la asociación esté escrito en la historia del maratón de València".