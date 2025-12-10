Multado en Alzira por fumar y hablar por el móvil mientras conducía un patinete

La Policía Local de Alzira ha sancionado a un vecino que conducía un patinete y, al mismo tiempo, fumaba y hablaba por el teléfono móvil. Además, desobedeció de forma repetida a los agentes.

Según han detallado fuentes municipales, la detección de esta infracción se produjo dentro de una campaña especial dedicada al control y vigilancia ante la mala utilización de los vehículos de movilidad personal. Este dispositivo ha llevado a triplicar el número de denuncias con respecto a años anteriores.

En esta ocasión, los agentes se encontraban en el entorno del parque de la Marina Española. Mientras practicaban otras denuncias, vieron pasar a un hombre que conducía un patinete mientras fumaba y hablaba por el teléfono. Como se negó a detenerse, la patrulla puso en marcha una persecución que se culminó en la plaza Cartonatges.

Los agentes alertaron al individuo de las diversas infracciones que había cometido, entre las que se encontraban también desobediencia policial y circulación por una zona de acceso solo para peatones. Las mismas fuentes han explicado que el autor de las faltas adoptó una actitud agresiva y se negó a identificarse hasta en ocho ocasiones. Es más, acusó a los agentes de tener una conducta racista y de abusar de su poder.

Los policías procedieron, entonces, a su registro y localizaron su documento de identificación. Además de las sanciones propuestas por las infracciones de tráfico, se planteó también una multa por negarse a identificarse y faltar al respeto de los agentes.