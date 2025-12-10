Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pasa a disposición judicial el presunto autor de robos en garajes y trasteros de Carcaixent

La Policía Local de Carcaixent y la Guardia Civil detuvieron, gracias a la colaboración ciudadana, al varón tras una investigación conjunta que puso fin a la alarma social en la localidad

Dos agentes de la Policía Local de Carcaixent, en una imagen de archivo.

Dos agentes de la Policía Local de Carcaixent, en una imagen de archivo. / Levante-EMV

Óscar García

Alzira

El presunto autor de varios robos en garajes y trasteros en el término municipal de Carcaixent ha pasado hoy a disposición judicial tras una labor de investigación exhaustiva y la estrecha coordinación y trabajo conjunto entre la Policía Local de Carcaixent y la Guardia Civil, que permitió identificar, localizar y proceder a la detención del sospechoso.

Los múltiples robos habían provocado una gran alarma social entre los vecinos y vecinas de la localidad, por lo que la detención da respuesta a la inquietud generada en las últimas semanas. Desde las fuerzas de seguridad se reitera el compromiso de continuar trabajando de manera constante y coordinada para garantizar la seguridad ciudadana y la tranquilidad de todos los habitantes de Carcaixent.

Además, desde los cuerpos de seguridad se quiere agradecer públicamente la colaboración ciudadana. La implicación de los vecinos y vecinas, que facilitaron información y alertaron a los agentes de movimientos sospechosos, ha sido una pieza clave para la resolución de estos delitos.

