Pasa a disposición judicial el presunto autor de robos en garajes y trasteros de Carcaixent
La Policía Local de Carcaixent y la Guardia Civil detuvieron, gracias a la colaboración ciudadana, al varón tras una investigación conjunta que puso fin a la alarma social en la localidad
El presunto autor de varios robos en garajes y trasteros en el término municipal de Carcaixent ha pasado hoy a disposición judicial tras una labor de investigación exhaustiva y la estrecha coordinación y trabajo conjunto entre la Policía Local de Carcaixent y la Guardia Civil, que permitió identificar, localizar y proceder a la detención del sospechoso.
Los múltiples robos habían provocado una gran alarma social entre los vecinos y vecinas de la localidad, por lo que la detención da respuesta a la inquietud generada en las últimas semanas. Desde las fuerzas de seguridad se reitera el compromiso de continuar trabajando de manera constante y coordinada para garantizar la seguridad ciudadana y la tranquilidad de todos los habitantes de Carcaixent.
Además, desde los cuerpos de seguridad se quiere agradecer públicamente la colaboración ciudadana. La implicación de los vecinos y vecinas, que facilitaron información y alertaron a los agentes de movimientos sospechosos, ha sido una pieza clave para la resolución de estos delitos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los técnicos confirman que el solar de las donaciones de la dana vandalizadas en Algemesí no estaba bien cerrado
- ¿Quién controlaba la anestesia robada que se usó en la clínica de Alzira?
- Fallece un operario en la A-7 a la altura de Alginet tras ser arrollado por un camión que se da a la fuga
- El festival Medusa de Cullera revela su primer cabeza de cartel de la edición de 2026
- La familia de la menor de 4 años que ha recibido el alta tras un tratamiento dental en Alzira: 'Por suerte, la niña está bien
- Alzira olvida sus riadas: cuando la memoria desaparece, el agua vuelve
- Cae la banda de robos exprés en tiendas de bicicletas de alta gama que actuó en Alzira y Paiporta
- Alzira modifica las normas urbanísticas para propiciar que se finalicen fincas inacabadas más de una década