Pasa a disposición judicial el presunto autor de robos en garajes y trasteros de Carcaixent

El presunto autor de varios robos en garajes y trasteros en el término municipal de Carcaixent ha pasado hoy a disposición judicial tras una labor de investigación exhaustiva y la estrecha coordinación y trabajo conjunto entre la Policía Local de Carcaixent y la Guardia Civil, que permitió identificar, localizar y proceder a la detención del sospechoso.

Los múltiples robos habían provocado una gran alarma social entre los vecinos y vecinas de la localidad, por lo que la detención da respuesta a la inquietud generada en las últimas semanas. Desde las fuerzas de seguridad se reitera el compromiso de continuar trabajando de manera constante y coordinada para garantizar la seguridad ciudadana y la tranquilidad de todos los habitantes de Carcaixent.

Además, desde los cuerpos de seguridad se quiere agradecer públicamente la colaboración ciudadana. La implicación de los vecinos y vecinas, que facilitaron información y alertaron a los agentes de movimientos sospechosos, ha sido una pieza clave para la resolución de estos delitos.