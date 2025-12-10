Pavoroso incendio industrial en Alzira con desalojo de viviendas
El fuego declarado en una nave que alberga materiales de reciclaje provoca una gran columna de humo y sucesivas explosiones junto a casas de l'Alquerieta
Un pavoroso incendio declarado esta tarde sobre las 18,30 horas en la calle Comercio, en el barrio de l'Alquerieta de Alzira, haprovocando repetidas explosiones y una gran columna de humo negro, así como grandes llamas visibles desde distintos puntos de la ciudad.
Fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos han confirmado que se trata de un incendio industrial en una nave que contiene materiales de reciclaje varios, entre ellos cartones y bidones con algunos restos. La nave se encuentra en una zona urbana y por tanto con viviendas muy próximas, que la Policía Local ha llegado a desalojar. Entre ellas, a algunos residentes en la calle Callao. Los cristales de las ventanas tiemblan con las explosiones.
El consorcio ha movilizado ocho dotaciones, un sargento y un jefe de parque, que en estos momentos trabajan en contener el incendio y evitar su propagación a otros puntos.
Algunos vecinos han explicado que a partir de las 16 horas ya percibían un mal olor aunque ha sido una hora después cuando han visto salir humo. Con el inicio de las explosiones, que incluso ha provocado que "algún bote saliera volando", el temor ha aumentado entre los residentes.
- Los técnicos confirman que el solar de las donaciones de la dana vandalizadas en Algemesí no estaba bien cerrado
- ¿Quién controlaba la anestesia robada que se usó en la clínica de Alzira?
- Fallece un operario en la A-7 a la altura de Alginet tras ser arrollado por un camión que se da a la fuga
- El festival Medusa de Cullera revela su primer cabeza de cartel de la edición de 2026
- La familia de la menor de 4 años que ha recibido el alta tras un tratamiento dental en Alzira: 'Por suerte, la niña está bien
- Alzira olvida sus riadas: cuando la memoria desaparece, el agua vuelve
- Cae la banda de robos exprés en tiendas de bicicletas de alta gama que actuó en Alzira y Paiporta
- Alzira modifica las normas urbanísticas para propiciar que se finalicen fincas inacabadas más de una década