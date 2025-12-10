Pavoroso incendio industrial en Alzira con desalojo de viviendas

Un pavoroso incendio declarado esta tarde sobre las 18,30 horas en la calle Comercio, en el barrio de l'Alquerieta de Alzira, haprovocando repetidas explosiones y una gran columna de humo negro, así como grandes llamas visibles desde distintos puntos de la ciudad.

Gran columna de humo y llamas junto a las viviendas. / Saray Fajardo

Fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos han confirmado que se trata de un incendio industrial en una nave que contiene materiales de reciclaje varios, entre ellos cartones y bidones con algunos restos. La nave se encuentra en una zona urbana y por tanto con viviendas muy próximas, que la Policía Local ha llegado a desalojar. Entre ellas, a algunos residentes en la calle Callao. Los cristales de las ventanas tiemblan con las explosiones.

Las llamas al fondo de la nave en la que se ha originado el incendio. / Saray Fajardo

El consorcio ha movilizado ocho dotaciones, un sargento y un jefe de parque, que en estos momentos trabajan en contener el incendio y evitar su propagación a otros puntos.

Algunos vecinos han explicado que a partir de las 16 horas ya percibían un mal olor aunque ha sido una hora después cuando han visto salir humo. Con el inicio de las explosiones, que incluso ha provocado que "algún bote saliera volando", el temor ha aumentado entre los residentes.