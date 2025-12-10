El programa Carlet Camina cumple diez años como referente de salud comunitaria en la Ribera

El programa Carlet Camina ha celebrado este miércoles su décimo aniversario con un acto conmemorativo en el Teatro Giner, donde participantes, profesionales sanitarios y representantes institucionales han rendido homenaje a una década de actividad física, participación ciudadana y promoción del bienestar.

Creado en 2015, Carlet Camina es el programa pionero y más antiguo de Ribera Camina, iniciativa impulsada por el Departamento de Salud de la Ribera en colaboración con diferentes ayuntamientos. Desde su puesta en marcha, ha promovido paseos saludables como herramienta para mejorar la salud física, prevenir enfermedades crónicas, reforzar el bienestar emocional y fortalecer las redes sociales entre vecinos y vecinas.

Con su crecimiento y consolidación, Ribera Camina se desarrolla ya en 12 municipios de la comarca, con cerca de mil participantes, consolidándose como una de las iniciativas comunitarias más asentadas del Departamento de Salud de la Ribera, en su apuesta por la salud comunitaria, articulada a través de once programas que abarcan distintos aspectos del bienestar. Entre ellos se incluyen programas de actividad física y autocuidado como Ribera Camina, Talleres de espalda y hombros, MenjaBe y Pies; programas de salud materno-infantil y parentalidad positiva como Lactancia materna, Masaje infantil, Crianza Positiva y Parentalidad positiva; así como programas de salud emocional y juvenil como Cuidac, Estembe y Consulta Jove. Todos comparten un enfoque preventivo y cercano, diseñado para mejorar la calidad de vida de la población en su entorno cotidiano.

Modelo de salud más preventivo, humano y cercano

El acto conmemorativo ha contado con la presencia de la directora general de Atención Primaria y Comunitaria de la Conselleria de Sanidad, Eva Suárez, quien ha subrayado que “los programas comunitarios son esenciales para avanzar hacia un modelo de salud más preventivo, humano y cercano. Carlet Camina demuestra cómo una iniciativa local puede convertirse en una referencia para toda la comarca, generando redes sociales fuertes y mejorando la calidad de vida de cientos de personas”.

La directora general también ha remarcado que desde la Conselleria “se seguirá reforzando la prevención, la promoción de la salud y la colaboración entre departamentos de salud y ayuntamientos, porque donde hay participación ciudadana, la salud se multiplica”.

Por su parte, la gerente del Departamento de Salud de la Ribera, Rosabel Ribes, ha afirmado que el programa Carlet Camina representa “el espíritu de la salud comunitaria: caminar al lado de las personas, acompañarlas, escuchar sus necesidades y construir salud de manera colectiva”.

La gerente ha afirmado también que este programa pionero “abrió camino a una década de iniciativas que hoy forman parte de la identidad de nuestro departamento” y ha destacado el papel esencial de la enfermería comunitaria como “motor y corazón de estos proyectos”.

El acto ha incluido la proyección de un vídeo con testimonios de participantes y el reconocimiento a las personas que impulsaron el programa desde sus inicios, así como a quienes han mantenido una participación destacada durante estos diez años.