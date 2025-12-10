Sueca añade dos nuevas torres de vigilancia a sus playas

El Ayuntamiento de Sueca ha incorporado dos nuevas torres de vigilancia que se destinarán al servicio de socorrismo de las playas del municipio durante el periodo estival. La inversión, que asciende a 10.000 euros, ha sido posible gracias a la concesión directa de ayudas del Centro de Turismo de la Diputación de València, orientadas a la reparación y mejora de infraestructuras y equipaciones turísticas en municipios afectados por la dana.

La concejala responsable de Playas, Pilar Moncho, ha detallado que, a diferencia de las torres que existenen la actualidad, "estas nuevas estructuras están diseñadas sin ningún mecanismo metálico que pueda deteriorarse por el salitre y las condiciones de la costa". "Son más resistentes, más prácticas y garantizan una vida útil más larga", ha añadido.

Además, ha explicado que este tipo de mejoras son esenciales para continuar avanzando en la calidad de los servicios que se ofrecen en el litoral de Sueca: "El objetivo es reforzar la seguridad y ofrecer a los socorristas las mejores condiciones para desarrollar su tarea, siempre pensante en el bienestar y la tranquilidad de vecindario y visitantes".