Sumacàrcer recupera la sucursal bancaria en su lucha contra la despoblación
La localidad solo contaba con un cajero y servicios de 'ofibús' semanales o quincenales
El alcalde emplaza a los vecinos a respaldar la oficina de Eurocaja Rural para que tenga continuidad
Sumacàrcer celebra este miércoles un hecho que sus residentes califican de "histórico": la apertura de una nueva oficina de Eurocaja Rural. Este hito representa un desafío a la tendencia generalizada de cierre de servicios esenciales, incluidos los bancarios, en las zonas rurales y municipios en riesgo de despoblación, destacan fuentes municipales.
Durante el último año, Sumacàrcer se había quedado sin sucursales físicas, tras el cierre de la última oficina de Cajamar, que ofrecía servicios limitados dos días a la semana. Los únicos servicios
bancarios disponibles para los vecinos eran un cajero automático de CaixaBank y servicios de “ofibús” semanales o quincenales.
La iniciativa de la nueva apertura ha sido posible gracias a una propuesta de la Cooperativa Valenciana Agrícola de Sumacàrcer, que históricamente ha mantenido una sección de crédito para
sus socios y vecinos.
En el marco de una reunión informativa con los vecinos, la cooperativa ha detallado todas las gestiones realizadas hasta ahora para hacer posible esta apertura. Asimismo, ha querido agradecer
el apoyo y la ilusión mostrada hacia el proyecto por parte de la dirección de Eurocaja Rural.
Una de las características más destacables de esta nueva sucursal es que abrirá todos los días para realizar cualquier tipo de operación, garantizando así un servicio completo y accesible para todos los residentes.
El alcalde de Sumacàrcer, David Pons, que ha asistido al encuentro, ha subrayado la importancia del apoyo local para la sostenibilidad de este nuevo servicio, recordando que ahora es el momento de
que la población respalde esta iniciativa para que tenga continuidad, ya que el futuro del servicio también dependerá del compromiso y el uso que haga el pueblo. En este sentido, ha destacado que
"se trata de un proyecto que se fortalecerá si todos lo hacemos nuestro, y que es importante que Sumacàrcer responda y apoye esta apuesta por el futuro del municipio".
