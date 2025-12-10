Talleres infantiles, conciertos o papanoeles moteros: este es el programa de actividades navideñas en Sueca

El Ayuntamiento de Sueca ha presentado este miércoles la agenda de actividades previstas durante las fiestas navideñas. Música, talleres infantiles o papanoeles moteros (y otras muchas sorpresas más) componen el programa, que arrancará este viernes, 12 de diciembre, con el encendido de luces, y concluirá el día 5 de enero, con la tradicional cabalgata.

“Sin abandonar la senda de la austeridad que venimos aplicando desde el año pasado, hemos preparado con imaginación y mucha ilusión la Navidad, pensando, sobre todo, en las familias de Sueca y en los más pequeños y pequeñas de la casa. La programación que presentamos recoge más de 20 propuestas, algunas de ellas inéditas, que hará impregnar la magia de estos días tan especiales a todos los rincones de la ciudad”, ha explicado el alcalde, Julián Saéz.

Este fin de semana, el consistorio ha programado un taller infantil sobre decoración junto a los comercios del mercado municipal (sábado, 11:00 horas), mientras que el domingo tendrá lugar uno dedicado a la elaboración de chapas navideñas. Será a las 10:30 horas en la plaza del Ayuntamiento.

El viernes 19 de diciembre se ha previsto una salida los karts para jóvenes. También tendrá lugar la primera Parenoelada Motera, que saldrá desde la sede del Moto Club Sueca a las 18:30 horas. De igual modo, se entregarán los premios Il·luminem Junts el Nadal en el salón de plenos del ayuntamiento. Un día después, un taller infantil sobre adornos de madera (11:00 horas en el mercado municipal) y el concierto de la Societat Unió Musical de Sueca (19:00 horas en el CM Bernat i Baldoví) amenizarán la jornada. Ya el domingo, la ciudad acogerá la sexta edición de la carrera navideña (10:00 horas, calle Sequial), un nuevo taller de 'pyssla' (10:00 horas en la plaza del Ayuntamiento) y un concierto a cargo de la Societat Ateneu Musical de Sueca (12:00 horas, CM Bernat i Baldoví).

En los días previos las fiestas, las actividades organizadas por el consistorio incluirán una salida al parque de atracciones Warner de Madrid. Será el 23 de diciembre. Ese mismo día, el Casal Jove acogerá juegos de temática circense a partir de las 10:00 horas. En Nochebuena, el ayuntamiento ha previsto un taller sobre marcos fotográficos (10:00 horas en la plaza del Ayuntamiento), el desfile y la entrega de cartas a Papá Noel a partir de las 17:00 horas y la actividad Nit de Nadal, a las 18:00 horas en la plaza Sant Pere.

Pasado el día de Navidad, el 27 de diciembre la obra de teatro 'Oblida'm' llegará al CM Bernat i Baldoví (20:00 horas) con fines benéficos, mientras que el día 28 el Orfeó Suecà ofrecerá un concierto en la iglesia de la Mare de Déu de Sales.

El consistorio volverá a celebrar una fiesta de fin de año infantil el día 31, a las 11:00 horas, en la plaza del Ayuntamiento. Los días 3 y 4 de enero tendrá lugar la tradicional recepción a los Reyes Magos, tanto en horario matutino (11:00 a 13:30 horas) y vespertino (17:30 a 21:00) en la plaza del Ayuntamiento. Un tributo a 'La vida de Brian' (4 de enero a las 20:00 horas en el CM Bernat i Baldoví) y la cabalgata, que comenzará a las 19:30 horas en el parque de la Estación, cerrarán la programación.