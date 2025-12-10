Tres detenidos en Cullera por vender droga y blanquear dinero mientras cobraban una prestación

Un alto nivel de vida mientras cobraban una prestación de la Generalitat Valenciana. Estos y otros indicios han llevado a la detención de tres personas en Cullera, un hombre y una mujer, a los que se les acusa de delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Fueron pillados con un kilo de cocaína, numerosas joyas y más de 70.000 euros en efectivo.

La operación, llevada a cabo por la Guardia Civil, se inició tras tener indicios de que un núcleo familiar podría dedicarse a la venta de droga al observar cómo se había incrementado su poder adquisitivo. Un primer estudio de los agentes se centró en los movimientos bancarios, tanto del principal sospechoso como de su entorno familiar.

Según detalla el instituto armado, se detectaron movimientos de dinero de más de 60.000 euros en poco más de un año, en diferentes cuantías, compatibles con la compraventa de pequeñas dosis de cocaína, además de 178 ingresos en efectivo en cajero, que ascendían a más de 75.000 euros.

Tanto la pareja como la hija del investigado mostraron, además, un inusual nivel de gasto. Llegaron a pagar de una tarjeta de crédito más de 54.000 euros en artículos de lujo, los cuales eran incompatibles con los ingresos procedentes de la actividad laboral y del ingreso recibido de la GVA, explica la Guardia Civil. De igual modo, los investigadores tuvieron conocimiento de que la familia buscaba comprar inmueble cuyo valor era incompatible con el dinero que poseían en sus cuentas bancarias.

Dinero, joyas y otros objetos incautados por la Guardia Civil. / Guardia Civil

Contacto con personas con antecedentes

Tras un estudio posterior de las conversaciones telefónicas, los agentes detectaron un contacto recurrente con personas con antecedentes por tenencia y consumo de estupefacientes en vía pública. Con todo, encontraron dificultades para poder constatar las sospechas debido a las elevadas medidas de seguridad con las que contaba el autor de los hechos a la hora de realizar las ventas de droga. Era común realizar trayectos diarios utilizando diferentes recorridos, daba varias vueltas en cada trayecto o daba indicaciones a los supuestos compradores de extremar las precauciones.

Fue un registro domiciliario lo que permitió hallar más pruebas. De hecho, la Guardia Civil localizó en la vivienda de la familia más de un kilo de cocaína, utensilios para la distribución, una máquina contadora de billetes, varias libretas con cuentas manuscritas, 71.265 euros en efectivo, más de 150 joyas de oro, bolsos de lujo, una pistola detonadora, terminales electrónicos de alta gama y un vehículo. También se procedió al bloqueo de las cuentas bancarias, donde consta una liquidez cercana a los 70.000 euros.

La operación culminó con la detención de un hombre de 55 años, como autor de un delito de tráfico de drogas y blanqueo de capitales, y de dos mujeres, de 53 y 22 años, por un delito de blanqueo de capitales. El juez ha decretado el ingreso en prisión sin fianza para el varón.