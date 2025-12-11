Más de 50 pacientes pendientes de ingreso saturan las Urgencias

El incremento de los virus respiratorios -como la gripe o la Covid-19-, a los que se suma la huelga de médicos desde el pasado martes, ha comportado que la mayoría de los hospitales, tanto a nivel autonómico como estatal, se encuentren actualmente saturados ante la llegada constante de pacientes. El Hospital Universitario de la Ribera tampoco ha escapado a este repunte y, a primera hora de esta mañana, 56 pacientes aguardaban en el servicio de Urgencias a la espera de una habitación.

Los sindicatos y facultativos del área de Urgencias lamentan que la imagen se repite durante los últimos diez días con pacientes esperando en camillas en los pasillos del hospital mientras aguardan su ingreso. «La situación es muy complicada. Llevamos varios días saturados en Urgencias y con una media de entre 30 y 50 personas esperando ingreso. El lunes, por ejemplo, había 57 personas. Está siendo difícil», denuncian desde el servicio de Urgencias. Los médicos lamentan que los pacientas deban esperar en los pasillos para ser atendidos.

«Todos los años pasa lo mismo y aumenta la presión asistencial. Desde hace diez días, la situación ha empeorado y no paran de llegar enfermos», reconocen. Los sindicatos atribuyen este repunte al descenso de temperaturas y al puente festivo. «Muchos pacientes no han podido ser dados de alta durante los días festivos y a ello se han sumado las personas que acuden con virus respiratorios», afirman los sindicatos.

El Departamento de Salud de la Ribera, por su parte, confirma que se ha producido un incremento de pacientes con virus respiratorios -especialmente personas mayores o con patologías crónicas- en el hospital y en los distintos centros de salud, un hecho que suele ser habitual en esta época del año. Aunque el departamento no confirma la cifra de pacientes a a la espera de ingreso, reconocen que existe una «mayor demanda asistencial», pero reiteran que «los enfermos están bien atendidos».

Ante un posible repunte de infecciones respiratorias, el hospital ya estableció hace unas semanas una serie de medidas preventivas. Entre otras, el departamento recomienda el uso de mascarilla en espacios compartidos y la importancia de vacunarse para prevenir contagios y reducir las complicaciones derivadas de las infecciones respiratorias. Cabe recordar que desde el pasado 3 de noviembre, cualquier persona puede acudir voluntariamente a su centro de salud para recibirla.

El hospital, por otra parte, tambíen ha habilitado el Área de Respiratorio, dotada con diez camas y equipada con los recursos necesarios para ofrecer una atención adecuada. Además, se ha reforzado el servicio de Urgencias y el Área de Respiratorio en todos los turnos mediante la incorporación de personal adicional, incluyendo enfermeras y auxiliares de enfermería.

El centro mantiene una coordinación constante con la Unidad de Hospitalización a Domicilio (UHD), lo que permite agilizar la atención y facilitar alternativas de hospitalización cuando sea necesario.