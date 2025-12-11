Algemesí transformará la avenida del Raval en un parque inundable para paliar riadas

El Ayuntamiento de Algemesí busca convertir la avenida de Carlet, la zona más golpeada por la dana en el barrio del Raval y en la que se demolerán una docena de viviendas, en un parque inundable con el objetivo de que, ante una crecida del caudal del río Magro, se llene de agua y, así, evitar desbordamientos que afecten a la población. El consistorio incluye esta propuesta en la agenda urbana de la reconstrucción que ha elaborado durante estos meses para construir una ciudad más resiliente frente a catástrofes similares a las del pasado 29 de octubre.

El ayuntamiento señala en el documento que el municipio carece de infraestructuras de defensa frente a desbordamientos fluviales, ya sea motas, encauzamientos o zonas de laminación asociadas al río Magro, por lo que, en caso de episodios de lluvias torrenciales o riadas, «la red de drenaje urbano actúa como única barrera frente a avenidas». A ello se suma la ausencia de infraestructuras verdes multifuncionales, como parques inundables, áreas de laminación temporal o zonas de infiltración, un hecho que limita todavía más «la capacidad del sistema urbano para amortiguar las precipitaciones extremas y reduce la resiliencia frente al cambio climático». Con el fin de revertir esta situación, el consistorio diseña un parque fluvial inundable a lo largo del margen izquierdo del cauce del río para reducir los desbordamientos.

El parque tendría una capacidad de almacenamiento temporal de agua y, a su vez, serviría como espacio público para la ciudadanía. Este se ubicaría en el margen izquierdo del Magro, es decir, en la avenida de Carlet, donde se sitúan actualmente una docena de casas en ruinas que serán derribadas próximamente debido a los daños estructurales ocasionados por la catastrófica dana. Como ya informó Levante-EMV, Algemesí ha destinado cerca de 600.000 euros a la adquisición y demolición de estas viviendas en ruinas con el fin de liberar a las familias del coste de derribo y, así, evitar que se vuelva a construir junto al río.

La construcción de este corredor fluvial se complementaría con la instalación de una mota de 2,40 metros de altura, con un coste de cerca de nueve millones de euros, junto al Magro para proteger al municipio de las posibles crecidas del río y desbordamientos hacia la población.

La agenda también incluye la adecuación de sendas peatonales y miradores que conecten el parque fluvial con la trama urbana con el fin de fomentar el transporte sostenible y la educación ambiental. Además, también plantea mejorar la conexión entre ambos márgenes del Magro a través de pasarelas peatonales resilientes y permeables al flujo.

Tanque de tormentas

Algemesí no solo busca proteger al municipio de desbordamientos del río Magro, como ocurrió el 29 de octubre, sino que también trabaja para mejorar el sistema de drenaje frente a episodios de lluvias torrenciales, que suelen provocar colapsos en los colectores y la red de alcantarillado. Para ello, el consistorio proyecta un tanque de tormentas, que tendrá un coste de 40 millones de euros y estará situado en la zona de la Calandria. Este proyecto se incluiría dentro del Plan Director de Aguas de la ciudad, en el que también se plantea la renovación de todos los colectores de la ciudad con motivo de las obras de recuperación de la red de saneamiento tras la dana.