Bidones con restos de material inflamable causaron las explosiones del incendio industrial de Alzira
También se almacenaban en la nave bobinas y algunas bombonas de butano
No solo fueron las llamas, de gran tamaño y acompañadas de una densa columna de humo negro, lo que generó una gran alarma entre vecinos de Alzira en el incendio industrial declarado el miércoles en la calle Comercio, en el barrio de l'Alquerieta, cerca de algunas viviendas, que tuvieron que ser desalojadas. Estruendosas explosiones se sucedieron y expandieron el temor entre una parte de la población.
Según han detallado fuentes de la empresa propietaria de la nave, ésta se utilizaba como un almacén de depósitos. "Estaban vacíos, aunque siempre pueden quedar restos de combustible o aceite", comentaban al respecto. También podían encontrarse algunas bobinas.
Aunque la nave pertenece a una empresa del sector del reciclaje no realizaba esta actividad en la misma. De hecho, "apenas hay movimiento".
Durante la noche, varias dotaciones de bomberos han permanecido en el lugar para evitar la propagación del incendio, que se dio por controlado alrededor 22:32 horas de la noche del miércoles. Durante las primeras horas de la mañana, la evolución se consideraba "favorable", aunque cuatro dotaciones mantenían las labores de extinción.
Fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos sitúan en la presencia de bidones con material inflamable y de algunas bombonas de butano como origen de las numerosas explosiones que se escucharon a lo largo de la tarde.
