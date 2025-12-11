El CB Alginet rompe la imbatibilidad del CB Sueca como local con su noveno triunfo consecutivo

El partido que enfrentaba a los dos equipos ribereños en la categoría (el primero contra el tercero del grupo) en el pabellón Les Oliveretes de Sueca, se saldó con la novena victoria consecutiva del líder, el Rigalli Alginet. El Velabasket Sueca CB no pudo mantener la imbatibilidad como local. En un partido en el que los detalles podían decidir la victoria, el equipo local, en una primera parte caracterizada por las malas acciones defensivas y las precipitaciones en ataque, fue dominado en todas las facetas y en el marcador por un muy buen Rigalli Alginet, que penalizaba los errores de los suecanos y se distanciaba en el marcador para llegar al descanso con 20 puntos de diferencia (35-55).

En la segunda parte, un CB Suca más solidario e intenso, ajustó más la presión defensiva y seleccionó mejor las opciones de tiro, lo que se tradujo en el marcador con un parcial de 23-10 en el tercer cuarto, recortando trece puntos para llegar al último tramo del partido con un 58-65 que dejaba el partido abierto de nuevo.

En el último y definitivo cuarto, el Velabasket CB Sueca, con esfuerzo e intensidad, conseguía reducir aún más la diferencia con el Alginet, aproximándose en el marcador hasta el último instante, pero sin conseguir dar la vuelta al electrónico y el Rigalli se llevaba la victoria con un ajustadísimo 85-87. Gran partido del jugador del Velabasket CB Sueca Cervantes, acompañado por la anotación de Luego y el gran trabajo de Marco. A pesar de la derrota, el equipo suecano sigue en la parte alta de la clasificación y la afción ilusionada.