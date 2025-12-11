Concentración en Alzira contra los recortes y para exigir una educación pública de calidad

Docentes, familias e incluso algunos alumnos han participado este jueves en la concentración convocada por la Plataforma per l’Ensenyament Públic en Alzira, en el marco de las movilizaciones organizadas en la jornada de huelga educativa en toda la Comunitat Valenciana. La protesta se ha desarrollado en la Plaça del Carbó, frente al ayuntamiento.

Algunos de los participantes en la concentración celebrada este jueves. / Pascual Fandos

La plataforma que agrupa a los diferentes sindicatos (STEPV, CSIF, CC OO y UGT) reivindican mejoras laborales como la recuperación del poder adquisitivo perdido por los docentes, las pagas extras completas y una cláusula de revisión salarial de acuerdo con los incrementos del IPC, pero también medidas para mejorar la calidad de la educación como la rebaja de los ratios del alumnado para evitar la sobrecarga de trabajo y permitir una atención más individualizada, la eliminación de la burocracia “innecesaria” que desvía la atención del profesorado de la docencia, la recuperación de las plazas de docentes recortadas en aplicación de la nueva orden de plantillas que ha sustituido a los acuerdos firmados por todos los sindicatos en 2023 o la recuperación de la dotación presupuestaria de 121 millones de euros recortada en infraestructuras educativas y en e Pla Edificant. La plataforma también reclama la sustitución de la Ley de Libertad Educativa “por otra que respete y potencie el valenciano en la educación”.

La jornada reivindicativa también reclama medidas específicas para el personal de atención educativa (PAE) y de administración y servicios (PAS). En este caso, las sustituciones y cobertura de plazas, la reclafisicación y reconocimiento profesional, los espacios de trabajo adaptados y la inclusión real o el cumplimiento de los pactos y planificación del PAS.