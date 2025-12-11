La tierra sigue temblando en Cullera: Dos nuevos terremotos en apenas 6 horas

El litoral de Cullera ha registrado este jueves dos seísmos, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional.

El primer movimiento sísmico se ha producido a las 5:47 de esta madrugada, con una magnitud de 1,5 grados de magnitud en la escala Richter y a 23 kilómetros de profundidad.

El segundo ha tenido lugar a las 11:59 horas, con una magnitud de 2,3 grados y a 15 kilometros de profundidad. Ambos movimientos sísmicos se han localizado frente a la costa de Cullera.

Otros terremotos en la misma zona de Valencia

La provincia de Valencia, con estos dos seísmos, contabiliza 95 en este año 2025, todos ellos superiores a 1,5 grados de magnitud.

Por lo que respecta a la comarca de la Ribera Baixa, los seísmos se elevan a once. Los anteriores tuvieron lugar en Almussafes (1 julio), Sueca (6 septiembre), frente a Cullera y en la misma zona de los registrados hoy (los 3 del día 10 octubre) y frente a la costa de El Perelló (los 2 del 11 de octubre) y (los 2 del 13 de octubre).

De todos los registrados en la comarca los más importantes, por magnitud, han sido el de Almussafes del día 1 de julio con una magnitud de 2,7 grados y el de El Perelló del día 11 octubre con 3,0 grados de magnitud.