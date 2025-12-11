La tierra sigue temblando en Cullera: Dos nuevos terremotos en apenas 6 horas
El primer seísmo, de madrugada, tenía 1,5 grados de magnitud, mientras que a mediodía se ha registrado el segundo, de 2,3 grados en la Escala de Richter
Rafa Jover
El litoral de Cullera ha registrado este jueves dos seísmos, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional.
El primer movimiento sísmico se ha producido a las 5:47 de esta madrugada, con una magnitud de 1,5 grados de magnitud en la escala Richter y a 23 kilómetros de profundidad.
El segundo ha tenido lugar a las 11:59 horas, con una magnitud de 2,3 grados y a 15 kilometros de profundidad. Ambos movimientos sísmicos se han localizado frente a la costa de Cullera.
Otros terremotos en la misma zona de Valencia
La provincia de Valencia, con estos dos seísmos, contabiliza 95 en este año 2025, todos ellos superiores a 1,5 grados de magnitud.
Por lo que respecta a la comarca de la Ribera Baixa, los seísmos se elevan a once. Los anteriores tuvieron lugar en Almussafes (1 julio), Sueca (6 septiembre), frente a Cullera y en la misma zona de los registrados hoy (los 3 del día 10 octubre) y frente a la costa de El Perelló (los 2 del 11 de octubre) y (los 2 del 13 de octubre).
De todos los registrados en la comarca los más importantes, por magnitud, han sido el de Almussafes del día 1 de julio con una magnitud de 2,7 grados y el de El Perelló del día 11 octubre con 3,0 grados de magnitud.
