La Mancomunitat de la Ribera Baixa aprueba un presupuesto que refuerza su apoyo a los pueblos más pequeños

La Mancomunitat de la Ribera Baixa aprobó este miércoles sus presupuestos para el ejercicio 2026 en un pleno que, por primera vez en la historia, se celebraba en Cullera. La sesión forma parte de la estrategia institucional de trasladar los plenos de manera rotativa a los distintos pueblos que integran la entidad, una iniciativa que, según señaló su presidente, Rafael Gisbert Aragó, «permite aumentar la visibilidad de la Mancomunitat, reforzar la proximidad institucional y acercar la gestión pública a la ciudadanía de todos los municipios mancomunados».

Las cuentas para 2026 ascienden a 3.179.518,08 euros, una cifra que supone un incremento del 9,17 % respecto al presupuesto de 2025, fijado en 2.912.412 euros. Este aumento permite a la institución reforzar sus áreas prioritarias, especialmente los Servicios Sociales, considerados el pilar fundamental de la acción supramunicipal.

El fortalecimiento de esta área resulta decisivo para las familias y personas en situación de mayor vulnerabilidad y, muy especialmente, para los municipios más pequeños de la comarca, donde la mancomunidad se convierte en un soporte imprescindible para garantizar servicios que, de forma individual, serían de difícil implantación o supondrían un coste muy elevado para los ayuntamientos.

Además, el presupuesto aprobado garantiza la continuidad de programas y servicios esenciales como la Agencia de Desarrollo Local, las iniciativas de Juventud, la Unidad de Prevención de Conductas Adictivas (UPCCA), las áreas de Medio Ambiente e Igualdad, así como los servicios técnicos de arquitectura. La coordinación y prestación conjunta de estas áreas permiten optimizar recursos públicos, mejorar la eficiencia administrativa y ofrecer una cobertura homogénea en todo el territorio comarcal.

Con la aprobación de estas cuentas, la Mancomunitat de la Ribera Baixa reafirma su compromiso con el desarrollo social y económico del conjunto de la comarca, la igualdad de oportunidades y la mejora de la calidad de vida de sus vecinos. Un compromiso que adquiere especial relevancia en las localidades de menor población, donde la institución actúa como garante de cohesión territorial y motor de modernización administrativa.