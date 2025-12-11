El Medusa se va a la nieve

El Medusa de Cullera, recientemente galardonado como Mejor Festival de España en los Vicious Music Awards, viajará este invierno lejos del Mediterráneo para llevar su música y su magia a las montañas. El próximo 17 de enero, el festival trasladará su universo creativo hasta Marchica Experience, el icónico après-ski de Aramón Formigal-Panticosa, para firmar un "takeover" inédito en pleno corazón del Pirineo aragonés.

La cita supone la primera incursión invernal de Medusa. El equipo del festival montará en Marchica una producción audiovisual espectacular con sello propio: ceremonia de apertura o intro (similar a las que realiza en su escenario principal en verano), pirotecnia, un show de drones y el despliegue de creatividad marca de la casa. El evento fusionará montaña, música y tecnología a pie de pistas, rodeados de cimas de 2.500 metros.

Como primer avance del cartel, Medusa ha confirmado la actuación del dúo Vini Vici, referentes mundiales del psy-trance y situados en el #32 del Top 100 de DJ Mag. Su presencia garantiza una sesión melódica e inmersiva en uno de los espacios más singulares para vivir la música electrónica en Europa.

Pronto se incorporarán al cartel artístico nuevos artistas. La idea es conformar un lineup de DJs de un estilo electrónico apto para todo tipo de públicos.

Marchica: bailar después de esquiar

Marchica es uno de los après-ski más emblemáticos de España y Europa, un espacio situado a pie de pistas que combina restauración, ocio y fiesta al aire libre. Inaugurado en 2009 y anexo al edificio de Sextas, nació inspirado en los bares tradicionales del Tirol: su interior está construido con madera original traída de antiguos establos tiroleses y decorado con elementos alpinos.

La gran joya de Marchica es su terraza exterior, una amplia pista a cielo abierto donde se celebran las míticas fiestas con disc jockeys. Durante el día funciona como punto de encuentro para desayunos, tapas o vermuts; sin embargo, al caer la tarde el espacio se transforma por completo. La música sube, la terraza se llena de esquiadores aún vestidos con ropa de nieve y el après-ski se convierte en un verdadero festival al aire libre.

El desembarco del festival en Marchica supone un hito para ambos referentes del ocio español, Medusa y el diamante del Grupo Aramón: un encuentro entre el festival galardonado que reúne a más de 50.000 asistentes diarios y un après-ski cuya atmósfera única atrae a decenas de miles de amantes de la nieve cada invierno.

Los tickets ya están a la venta a partir de 21€ en la web oficial de entradas de Marchica Experience.