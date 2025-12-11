Un nuevo seísmo eleva a tres los temblores registrados esta mañana en la costa de Cullera

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha informado de un tercer seísmo en el litoral de Cullera, que se ha registrado a las 6:20 horas de esta mañana, en la misma zona que los dos anteriores.

Este movimiento sísmico ha sido de 1,6 grados de magnitud en la escala Richter y su epicentro se ha localizado a 18 kilómetros de profundidad.

El municipio costero previamente ya había temblado con dos seísmos. El primer movimiento sísmico se produjo a las 5:47 de esta madrugada, con una magnitud de 1,5 grados de magnitud en la escala Richter y a 23 kilómetros de profundidad. Posteriormente, se produjo uno más de media hora después (6:20 h) y el último ha tenido lugar a las 11:59 horas, con una magnitud de 2,3 grados y a 15 kilometros de profundidad.

La Ribera Baixa ha registrado durante este 2025 un total de doce seísmos. Los anteriores tuvieron lugar en Almussafes (1 julio), Sueca (6 septiembre), frente a Cullera y en la misma zona de los registrados hoy (los 3 del día 10 octubre) y frente a la costa de El Perelló (los 2 del 11 de octubre) y (los 2 del 13 de octubre).

De todos los registrados en la comarca los más importantes, por magnitud, han sido el de Almussafes del día 1 de julio con una magnitud de 2,7 grados y el de El Perelló del día 11 octubre con 3,0 grados de magnitud.