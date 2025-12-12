Alzira
En el 125 aniversari d’'Entre Naranjos'. El monument a Blasco Ibáñez
Aureliano J. Lairón Pla
El 5 de juny de 2000, fa poc ha fet vint-i-cinc anys, un grup d’alzirenys ens reuniem en el Círculo Alcireño i acordarem constituir-nos en comissió cívica per tal de preparar una sèrie d’actes per a commemorar el centenari de la publicació d’"Entre naranjos", de Vicente Blasco Ibáñez, novel·la amb la qual l’escriptor va universalitzar per a sempre el nom de la nostra ciutat.
D’aquella comissió vam formar part un grup d’amics, ciutadans i ciutadanes d’Alzira, als qui ens unia l’estima pel nostre poble.
Pocs dies després de constituir-nos vam visitar a l’alcalde de la ciutat, Pedro C. Grande, a qui vam fer partícep de les nostres inquietuds i de qui vam obtindre el recolzament i la promesa de col·laboració, necessàries per a posar en marxa el nostre projecte. A la comissió es va sumar l’aleshores regidora de Cultura.
Per a fer realitat els nostres propòsits vam demanar també l’ajuda de particulars, entitats i institucions. La resposta va ser magnífica.
Entre els actes que vam dur a cap, dins d’un extens i variat programa, destacaren l’elaboració del cartell commemoratiu, obra de Ferran Boscà, el cicle de conferències al voltant de la novel·la i del seu autor en el qual van intervindre destacats especialistes, dos exposicions commemoratives, el cicle “Blasco Ibáñez y el cine”, la Trobada de centres d’ensenyament de la Ribera que porten el nom de l’escriptor, els concursos literàris per a escolars i el periodístic, una ruta guiada pels escenaris citats a la novel·la, l’emissió per Correus d’un matasegell, un concurs de fotografia, l’edició de diverses publicacions a càrrec de la Comissió del Centenari, de l’Ajuntament, de la Generalitat Valenciana i dels diaris valencians, l’emissió de programes especials per Onda Cero i Alzira Ràdio, la lectura continuada de l’obra en el Círculo Alcireño a càrrec d’importants personalitats del món de la cultura i la política, la presentació d’una nova reedició de la novel·la, la publicació d’un número extraordinari de "Arte y Libertad", la inauguració en la Muntanyeta d’un panell ceràmic amb la reproducció d’un dels passatges més coneguts de l’obra i, com a cloenda, un concert de l’Orquestra Polifònica i l’Orfeó del Cercle Catòlic de Torrent que tingué lloc al Gran Teatre.
Però del que més satisfet ens sentim aquells que ens vam juntar fa un quart de segle, és, sens dubte, de l’erecció al cim de la Muntanyeta del Salvador, del monument que perpetuarà la vinculació de Blasco Ibáñez i la seua obra amb Alzira. S’alça ben a prop del que es va erigir el 1935, de l’alzireny Enrique Casterá que, lamentablement, van fer desaparéixer en finalitzar la Guerra Civil.
El pròxim 15 de desembre es compliran 25 anys de la inauguració d’eixe monument que, sent iniciativa de la Comissió del Centenari, va ser possible gràcies a la implicació personal de l’alcalde Pedro Grande. El bust en bronze del novel·lista, rèplica de l’original en marbre, de Victorino Gómez, adquirit en 1984 per l’Ajuntament, anava a coronar el monolit dissenyat per l’arquitecte municipal Alfredo Andrés.
Han transcorregut 25 anys i el monument seguix en peu recordant-nos els vincles amb la capital de la Ribera d’un escriptor genial que, malgrat escriure majoritàriament en castellà, estimà molt la seua terra i va ser un gran valencià.
Gràcies a Alzira i a tots els que ho van fer realitat. Confiem que dins de vint-i-cinc anys Blasco continúe romanent i albirant des de la Muntanyeta.
