Algemesí impulsa un servicio telefónico para combatir la soledad no deseada

El Ayuntamiento de Algemesí y Mensajeros de Paz impulsarán, a través de un reciente acuerdo de colaboración, un proyecto con el que buscan combatir la soledad no deseada. Con el nombre de Teléfono Amigo, se creará una línea telefónica dirigida a personas mayores de 75 años que viven solas para reforzar su bienestar emocional y social, al mismo tiempo que se utilizará como canal directo de comunicación en situaciones de emergencia.

Según han detallado fuentes municipales, el proyecto «nace con la voluntad de ofrecer a las personas mayores un contacto humano regular, teniendo en cuenta que muchas de ellas pasan días enteros sin hablar con nadie o sin salir de casa». A través de este servicio, las personas usuarias dispondrán de un teléfono al cual poder llamar para encontrar una voz amiga que les escuche, les acompañe y converse con ellas sobre su día a día, sus inquietudes o las actividades que se van a realizar en la ciudad o las que se desarrollan a la agenda municipal.

Además del componente de acompañamiento, el Teléfono Amigo también se concibe como una herramienta útil en materia de gestión de emergencias. «El servicio permitirá mantener un canal directo de comunicación con las personas mayores en situaciones de alerta, como episodios de calor extremo o fuertes vientos, para informarles u ofrecer recomendaciones de prevención, especialmente en aquellos casos en que no disponen de una red familiar próxima», explica el consistorio.

Sesión informativa

El proyecto se basa en la creación de un sistema estable de comunicación entre personas voluntarias y personas mayores que viven solas, con el fin de favorecer relaciones sociales que contribuyan a reducir el aislamiento y a frenar el deterioro mental y físico asociado con la soledad prolongada. En este sentido, el ayuntamiento ha realizado un llamamiento al voluntariado para que se involucre en la iniciativa. Ha convocado a todas las personas interesadas a formar parte del programa a una reunión informativa, que tendrá lugar el próximo miércoles, 17 de diciembre, a las 17.30 horas, en el salón de actos del Casino Liberal. En este encuentro se explicará el funcionamiento del servicio, el papel del voluntariado y la manera en que pueden contribuir al desarrollo del proyecto.

La iniciativa contará también con la colaboración de la Policía Local, con el objetivo de garantizar la seguridad y la confianza en la relación entre las personas mayores y el voluntariado. Todas las personas participantes estarán debidamente filiadas por parte del cuerpo policial para asegurar unas condiciones adecuadas de protección y tranquilidad para ambas partes.

Bienestar emocional

La concejala de Bienestar Social, Quini Giner, ha destacado que el Teléfono Amigo «nace con la voluntad de acompañar las personas mayores que viven a solas». «No se trata solo de una llamada, sino de un vínculo humano que puede mejorar su bienestar emocional, prevenir situaciones de riesgo y reforzar su conexión con la vida social del municipio», ha añadido.

Una vez se configure el grupo de voluntarios, el ayuntamiento iniciará el contacto con las personas mayores que constan en el padrón municipal como residentes únicas de la vivienda, para que reciban información sobre el servicio y facilitar su acceso al Teléfono Amigo, «avanzando así hacia un modelo de atención más próximo, humano y comprometido con las necesidades sociales del municipio».