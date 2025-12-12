El Alzira FS busca una alegría ante el Noia tras su eliminación copera

El próximo rival del Family Cash Alzira FS, el Noia Portus Apostoli, está viviendo la situación que para sí querría el equipo ribereño. En 2022 ascendió a Primera División y ha ido encontrando la estabilidad en la máxima categoría sin convertirse en un equipo ascensor. Tras salvarse el año pasado en el último partido al empatar en cancha del Inter y que Burela perdiese, ha remodelado su plantilla y actualmente está en una cómoda 11ª posición, a tres puntos de la 8 ª que en dos jornadas dará la clasificación para la Copa de España y once sobre el descenso.

El sábado, a las 18 h, saltará al Palau d’Esports “un equipo que se ha reforzado en cantidad y calidad”, como comentó el entrenador, Braulio Correal. Conservan dos grandes porteros, Peixe y Schütt, “que con el balón en los pies son un jugador de campo más”. Al cierre Montero se ha sumado Churrasco del equipo kazajo del Aktobe y Varsalona del Nantes. “También han conseguido la cesión de Tiago Macedo del Sporting de Portugal que a sus 21 años no es una promesa sino una realidad del fútbol sala luso”. Del Aktobe también llegó el pívot Biel, Leozín del Magnus brasileño y cazó en la descomposición del Betis haciéndose con Ismael, que es el máximo goleador del equipo con siete tantos”. David Palmas conserva a los Thierry (autor de seis goles), Douglas Silva y Leandro Altamirano (5 cada uno) o el siempre peligroso David Pazos.

El Family llega centrado al 100 % en la liga tras la eliminación copera. “Hay que comprender que tenemos un equipo de Segunda en Primera y que muchas veces juegan al 150% y están dando la cara ante auténticos equipazos. Se lo están dejando todo y la permanencia no puede considerarse un imposible”, comentó Braulio que recordó que “precisamente el Noia logró el año pasado su primer triunfo el 26 de enero. El técnico alzireño seguirá sin contar con Joan, que ya corre en los entrenamientos y Peiró. Lechero viajó a Valdepeñas aunque había estado enganchado del cuello “y ya está recuperado”.