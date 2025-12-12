El Castellonense busca su undécima victoria seguida

Los dos equipos con mejor racha de la Tercera RFEF se enfrentarán el domingo, a las 17 h, en el Clariano. El Castellonense llega con diez victorias seguidas a sus espaldas y once invicto. Por su parte, el Ontinyent suma nueve jornadas sin perder, seis triunfos y tres empates. “Será un partido muy exigente. Sabemos de la dificultad en un partido que será bonito por la proximidad de las poblaciones y contra un equipo repleto de jugadores que conocen muy bien la categoría. De hecho, hace dos años jugaron un play-off de ascenso y tienen futbolistas que han jugado en categorías superiores”, comentó el técnico Iñaki Rodríguez.

“Nosotros tendremos que saber qué necesita cada momento del partido y sacar toda nuestra personalidad”, añadió. En los de la Vall d’Albaida no podrá jugar Gastón Kappes, sancionado un encuentro.

A la misma hora, la UD Alzira volverá al Luis Suñer Picó dos meses y medio después de su último partido tras la resiembra del césped. Unos trabajos que han llevado más tiempo del habitual y que han obligado a los azulgranas a jugar hasta cuatro partidos en Venecia. “Veremos cómo se acopla el equipo a las nuevas medidas pero agradecemos poder volver a entrenar en nuestro campo, con mayor flexibilidad horaria y contar también con Xixerà”, explicó el técnico Ramón Llopis.

Enfrente tendrán un At. Saguntino que es tercer clasificado con varios ex de la UD Alzira. Kike Torrent es uno de los pocos veteranos que tiene el equipo en una plantilla que “ante la bajada de presupuesto, se atendió mis peticiones de contar con jugadores jóvenes que conocía”, indicó Guillem Beltrán, entrenador que ha dirigido tres temporadas el Juvenil A azulgrana. De hecho su nombre ya suena para en algún momento dirigir el primer equipo alzirista. También fue segundo de Dani Ponz y Pau Quesada en la UD así como de Marc Garcia en el Lleida. “De este último he adaptado fases de su fútbol con mi forma de entender nuestro deporte”.

El técnico de Sedaví ha devuelto a otro exazulgrana, Sergio González, “a jugar por detrás del delantero como hacía en el Juvenil en lugar de estar en banda”. El cambio le ha propiciado cuatro goles “y sobre todo seis asistencias”. También cuenta con dos exjuveniles como Marc Palomero u Omar. Un jugador que está siendo muy efectivo es el delantero centro Adama Sangare que ha marcado cinco goles tras los diez del año pasado en Soneja. Beltrán tendrá ausencias por lesión (Carlos Moros y Omar) y Gastón Kappes por sanción “y otros jugadores son duda tras las lesiones que han pasado”.

En la UD Alzira, Llopis no podrá contar con Nacho, que sigue recuperándose de un esguince de tobillo, Jorge Ruiz, que no ha pisado campo tras sus problemas en el soleo y Roman. Es duda Manu Castillo, que se retiró al aumentar el dolor en la rodilla que se lastimó en el último entrenamiento previo al Jove Español.

El portero Izan tuvo que ser cosido con grapas quirúrgicas durante el partido en Sant Vicent del Raspeig y no ha querido reconstruirse la oreja “porque quiere mantener la tensión competitiva, máxime después de haber obtenido la titularidad después de 12 jornadas”. Ramón también contará con el delantero Tanque, ya recuperado del golpe que le llevó a perder el conocimiento en el último partido”.

Aficionados en tribuna

Los aficionados de uno y otro equipo se concentrarán en tribuna después de que el Ayuntamiento haya retirado las maltrechas y vetustas vallas de General para ser sustituidas en las próximas semanas. La entrada para los no abonados tendrá un coste de 15 euros.