Cullera multiplica los controles de alcohol y drogas ante la llegada de las fiestas

La Policía Local de Cullera ha puesto en marcha un operativo especial de control de alcohol y drogas con motivo de las fiestas navideñas. El dispositivo, que estará activo durante todo el mes de diciembre y los primeros días de enero, tiene como objetivo reforzar la seguridad vial, prevenir accidentes y evitar incidentes en unas fechas en las que aumentan los desplazamientos, las reuniones sociales y las celebraciones.

Según informó el cuerpo policial, la prioridad absoluta de la campaña es la seguridad y la prevención, con la intención de reducir la siniestralidad y fomentar la responsabilidad al volante. “Un segundo de imprudencia puede cambiarlo todo”, recuerdan desde la Policía Local, que insiste en que conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas multiplica de forma notable el riesgo de provocar o sufrir un accidente.

El operativo incluirá múltiples puntos de control distribuidos por diferentes zonas del casco urbano, así como en las principales vías de acceso al municipio. Los agentes realizarán pruebas de alcoholemia y detección de drogas tanto en horarios diurnos como nocturnos, con especial atención a los fines de semana y a las noches de celebraciones navideñas.

“La celebración no debe convertirse en un riesgo para nadie. Hay alternativas seguras como caminar, usar taxi o transporte público, o designar a un conductor responsable”, recuerdan las autoridades municipales.