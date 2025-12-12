Cullera multiplica los controles de alcohol y drogas ante la llegada de las fiestas
Ayuntamiento y policía instan a usar alternativas seguras para evitar accidentes de tráfico
La Policía Local de Cullera ha puesto en marcha un operativo especial de control de alcohol y drogas con motivo de las fiestas navideñas. El dispositivo, que estará activo durante todo el mes de diciembre y los primeros días de enero, tiene como objetivo reforzar la seguridad vial, prevenir accidentes y evitar incidentes en unas fechas en las que aumentan los desplazamientos, las reuniones sociales y las celebraciones.
Según informó el cuerpo policial, la prioridad absoluta de la campaña es la seguridad y la prevención, con la intención de reducir la siniestralidad y fomentar la responsabilidad al volante. “Un segundo de imprudencia puede cambiarlo todo”, recuerdan desde la Policía Local, que insiste en que conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas multiplica de forma notable el riesgo de provocar o sufrir un accidente.
El operativo incluirá múltiples puntos de control distribuidos por diferentes zonas del casco urbano, así como en las principales vías de acceso al municipio. Los agentes realizarán pruebas de alcoholemia y detección de drogas tanto en horarios diurnos como nocturnos, con especial atención a los fines de semana y a las noches de celebraciones navideñas.
“La celebración no debe convertirse en un riesgo para nadie. Hay alternativas seguras como caminar, usar taxi o transporte público, o designar a un conductor responsable”, recuerdan las autoridades municipales.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los técnicos confirman que el solar de las donaciones de la dana vandalizadas en Algemesí no estaba bien cerrado
- Pavoroso incendio industrial en Alzira con desalojo de viviendas
- ¿Quién controlaba la anestesia robada que se usó en la clínica de Alzira?
- Cullera limita las palomas urbanas en una norma pionera en la Ribera para proteger la colombicultura
- Tres detenidos en Cullera por vender droga y blanquear dinero mientras cobraban una prestación
- Cae la banda de robos exprés en tiendas de bicicletas de alta gama que actuó en Alzira y Paiporta
- Alzira modifica las normas urbanísticas para propiciar que se finalicen fincas inacabadas más de una década
- Buscan a una mujer desaparecida en Cullera