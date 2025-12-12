Detienen en Sueca a un conductor tras chocar contra ocho vehículos y circular en sentido contrario

La Policía Local de Sueca ha detenido a un hombre que colisionó contra ocho turismos, circuló en sentido contrario durante varios metros e impactó contra la fachada de un edificio antes de darse a la fuga en la localidad. El varón, según ha podido saber Levante-EMV, también está siendo investigado por un presunto caso de violencia de género tras agredir a su expareja.

Los hechos ocurrieron cuando los agentes estaban realizando varios controles durante el pasado fin de semana. Durante uno de los controles, detuvieron al presunto responsable del aparatoso accidente, que puso en grave peligro al resto de usuarios de la vía.

Tras abandonar el lugar, los agentes iniciaron una investigación que incluyó el visionado de cámaras de seguridad situadas en la zona. Gracias a estas grabaciones, la Policía Local consiguió identificar al vehículo implicado y establecer una línea de búsqueda que permitió localizar al sospechoso a lo largo de la tarde.

En el momento de su localización, el individuo fue detenido después de que también se comprobara que había agredido a su expareja. Este segundo incidente permitió confirmar que conducía el mismo vehículo que horas antes se había fugado tras provocar los daños materiales.

El detenido está siendo investigado como presunto autor de un delito de violencia de género y por su presunta participación como conductor en el accidente, así como por los daños ocasionados en los vehículos afectados y en la fachada del inmueble.