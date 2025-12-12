Otro día de incidencias en Cercanías: retrasos y cancelaciones por el robo de cable entre Algemesí y Benifaió
Renfe confirma demoras de una media de veinte minutos en los trenes de la línea C2
Viernes de incidencias en la red de Cercanías de Renfe. El robo de cableado entre Benifaió y Algemesí ha provocado cancelaciones y retrasos a lo largo de la mañana, para malestar de los usuarios de la línea C2.
Según informó la operadora de ferrocarriles, alrededor de las seis de la mañana, se había detectado "una avería de infraestructura entre Algemesí y Benifaió". De igual modo, explicó que, mientras los técnicos trataban de resolver la incidencia, se producirían retrasos en ambos sentidos de la circulación, además de posibles detenciones o la modificación del recorrido.
Durante las primeras horas de la mañana, se suspendieron diversos convoyes. El de las 6:50 horas entre València y Xàtiva finalizó su recorrido en Benifaió, mientras que el de las 8:30 que debía llegar a l'Alcúdia de Crespins solo llegó a Xàtiva, los de las 7:30 y 8:15 horas con salida en la estación de Xàtiva directamente ni circularon, tampoco los de las 7:45, 8:15 y 9:30 horas entre la capital provincial y la de la Costera. Paralelamente, el tren que debía salir a las 9:53 horas desde l'Alcúdia inició su recorrido en Xàtiva.
En aquellos ferrocarriles que sí lograron circular, Renfe constató que se producían retrasos de unos veinte minutos de media. Asimismo, detalló que la incidencia responsable de los problemas tenía su origen en el robo de cable entre las localidades de Benifaió y Algemesí.
