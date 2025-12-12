Empresarios y docentes analizan propuestas para modernizar la FP

Cullera acogió ayer una jornada para impulsar la colaboración entre la Formación Profesional (FP) y el tejido empresarial organizada por el IES Joan Fuster de Sueca. El evento, bajo el título "Talent PIME 2025", reafirma el papel crucial de los centros educativos en la conexión del talento joven con las necesidades reales de las pequeñas y medianas empresas (PIME) de la Comunitat Valenciana.

La jornada, cofinanciada por la Unión Europea y la Conselleria de Educación, se centró en la Familia Profesional de Transporte y Mantenimiento de Vehículos y fue diseñada como proyecto colaborativo para impulsar la innovación en el área de Transporte y Logística.

El IES Joan Fuster no solo organizó el evento, sino que también aportó experiencias en directo. Pilar Doñate, profesora de FOL (Formación y Orientación Laboral) del instituto, dinamizó el segmento de "Impulso de retos" con el objetivo de identificar los desafíos formativos y tecnológicos que marcan el futuro del sector, como la digitalización y la gestión de flotas.

Tras el descanso, la jornada siguió con reuniones de trabajo en grupos, en las que empresarios, docentes y profesionales analizaron propuestas concretas para modernizar los currículos de FP y desarrollar programas de FP dual que respondan a la demanda de profesionales altamente cualificados.

La jornada culminó con la Mesa Redonda y Puesta en Común de Resultados, donde se destacaron los acuerdos para estrechar lazos y promover la inversión en equipamiento y formación continua.