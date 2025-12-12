El exalcalde de Alfarb regresa al ayuntamiento como concejal al agotar Compromís su lista electoral

Nunca hubiera imaginado el exalcalde de Alfarb Santi Cervera cuando aceptó ocupar el último puesto de la candidatura de Iniciativa pel Poble-Compromís en las municipales de 2023 que apenas dos años y medio después de esos comicios volvería a ocupar un escaño en el ayuntamiento como concejal. La renuncia de dos ediles del grupo en lo que va de año han hecho correr la lista hasta el último puesto, algo que no suele ser habitual, pero que recientemente también se ha dado en el PSOE de l’Alcúdia, donde ocho aspirantes renunciaron a ocupar el escaño que había dejado vacante una compañera en un momento muy complicado para el gobierno local.

El alcalde de Alfarb, Vicent Alfonso, detalla que los relevos comenzaron con la renuncia de la concejal de Educación y Fiestas, Amparo Escuder, en el primer trimestre del año por motivos personales. Fue entonces cuando la lista corrió al declinar ocupar el escaño varios candidatos hasta llegar a Mireia Albiach, que ocupaba el octavo puesto de una candidatura con nueve aspirantes que, por otra parte, es la que más banquillo aportaba en toda la Ribera al incluir el máximo legal de diez suplentes.

Alfonso detalla, por un lado, que las circunstancias personales y profesionales de los integrantes de la candidatura que renunciaron a entrar han cambiado desde las elecciones, de hecho uno de ellos se ha traslado a Barcelona mientras que el trabajo actual impide a otro asumir el cargo. Albiach sí aceptó entrar aunque ya advirtió en marzo de que su paso era temporal. Su renuncia ha propiciado el regreso al ayuntamiento de Santi Cervera, alcalde de Alfarb durante siete años en dos etapas, los últimos cuatro consecutivos en el mandato anterior, que cerraba la candidatura de forma simbólica.

“La verdad es que no esperas entrar, aunque sabes que en la política en pueblos pequeños puede pasar porque las circunstancias personales varían, y no existe una profesionalización, pero también sabes que si vas en la lista puede pasar”, comenta Cervera, que a nivel personal manifiesta sentirse “encantado” de volver a participar en la gestión municipal.