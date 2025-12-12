Fina Girbés convierte su último poemario infantil en un juego

La relación entre la escritora Fina Girbés y Andana Editorial es cada vez más estrecha. La autora, referente de la poesía infantil en valenciano, presenta en Algemesí, localidad que vio nacer a la propia Girbés y a la editorial, "Versos foradats". El acto tendrá lugar este viernes, 12 de diciembre a las 19:00 horas en la Casa del Corral.

La autora busca romper con la idea tradicional de poemario con una obra que es "al mismo tiempo, un juego, un taller y una aventura en la que el lector tiene la palabra". En cada página, Girbés presenta un poema incompleto con huecos que esperan ser rellenados.

Para la ocasión, se ha contado con la colaboración de la ilustradora Helga Ambak, cuyas imágenes juegan un papel clave en la experiencia, pues ofrecen soluciones visuales. De ese modo, la obra invita a los niños a entrenar la mirada, aunque también les permite ignorar las soluciones aparentes y formar su propio poema.

"Versos foradats" es la tercera obra de Girbés con Andana, tras publicar "El món al revés", con la que ganó el Premi de Poesia Infantil Fundació Caixa Cooperativa, y "Entre cel i terra". Da la casualidad, además, de que el editor de Andana, Ricard Peris, fue alumno de Girbés en la etapa escolar: "Para mí, publicar a Fina es cerrar un círculo vital precioso. Fue mi maestra de Primaria y quién sabe si la responsable de que yo hoy me dedique a los libros. Es un orgullo devolverle ahora, en forma de libros, todo lo que ella nos dio en las aulas", expone.