El incendio de la nave industrial de Alzira también destruye un barco

Varios depósitos de plástico, algunas bobinas y hasta un barco de diez metros de eslora, además de otros efectos personales de los propietarios, ardieron en el incendio de la nave industrial de Alzira que se declaró en la tarde del miércoles y en el que los bomberos han trabajado buena parte del jueves hasta darlo completamente por extinguido. La virulencia de las llamas y las numerosas explosiones, ocasionadas por la presencia de restos material inflamable, generaron preocupación entre los vecinos de l'Alquerieta y entre los conductores que circulaban por los alrededores de la carretera de Albalat. Algunas familias tuvieron que ser desalojadas, aunque ya han podido regresar a sus hogares.

El fuego se originó en la tarde del miércoles. Algunos vecinos del lugar relataron que pasadas las 16:00 horas ya percibieron malos olores, aunque el humo no se detectó hasta más tarde. La columna negra era visible unas horas después desde varios puntos de la ciudad. Se desalojaron varias viviendas que compartían una pared con el recinto industrial afectado, pero ya han podido regresar a sus hogares. Ocho dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos se movilizaron hasta el lugar, una nave de la calle Comercio, a la que también se podía acceder a través del almacén contiguo, que dispone de una puerta a la calle Severiano Goig. Desde ambos puntos, los bomberos lograron controlar el incendio pasadas las 22:30 horas.

Vídeo: CPBV

Durante la noche, varias dotaciones de bomberos permanecieron en el lugar para evitar la propagación del incendio. Ya en las primeras horas de la mañana, la evolución se consideraba "favorable", aunque cuatro dotaciones mantuvieron las labores de extinción hasta el mediodía. Alrededor de las 12:00 horas del mediodía, los bomberos refrescaban los pocos puntos calientes que quedaban. El humo hacía tiempo que había desaparecido, pero el olor a plástico quemado todavía permanecía en el ambiente.

Material combustible

Fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos sitúan en la presencia de bidones con material inflamable y de algunas bombonas de butano como origen de las numerosas explosiones que se escucharon a lo largo de la tarde del miércoles, aunque no se aventuraban a teorizar sobre qué habría provocado el incendio.

Las llamas generaron cuantiosos daños materiales, aunque no ha habido que lamentar pérdidas humanas. El incendio afectó también a la infraestructura de la nave, tanto alguno de los muros de carga como a varios pilares. En consecuencia, una parte de la cubierta se desplomó.

Levante-EMV

Según han detallado fuentes de la empresa propietaria de la nave, esta se utilizaba como un almacén de depósitos. "Estaban vacíos, aunque siempre pueden quedar restos de combustible o aceite", comentaban al respecto. También podían encontrarse algunas bobinas y otros objetos.

Ninots falleros

Además de los daños que ha sufrido la infraestructura y el material almacenado, la familia poseía también un barco de diez metros de eslora que ha quedado calcinado. En la nave contigua, se encontraban algunos 'ninots' del monumento infantil de la falla Sants Patrons, que no se habrían visto afectados por las llamas. Estaba previsto que se trasladasen a una nueva ubicación.

"Estamos muy afectados, ha sido una desgracia, pero, por suerte, no ha ocurrido una tragedia. Los bomberos controlaron el incendio muy rápido. Se han perdido materiales y cosas personales, pero estaba todo asegurado", comentaron fuentes de la familia.