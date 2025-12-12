El PSOE de Algemesí denuncia nueve meses de retraso en la creación de bolsas de trabajo para la reconstrucción tras la dana

El PSOE de Algemesí denuncia que el ayuntamiento ha tardado nueve meses en aprobar la creación de dos bolsas de trabajo —una de ingeniería industrial y otra de arquitectura superior— para agilizar la redacción de memorias y proyectos necesarios para la reconstrucción de los edificios afectados por la dana del 29 de octubre de 2024.

Los socialistas señalan que la Junta de Gobierno aprobó estas bolsas el 14 de noviembre, que tienen como objetivo preparar y tramitar la documentación técnica vinculada a las obras de reconstrucción. Según los socialistas, el retraso en su creación ha supuesto «una demora innecesaria en el avance de todas las gestiones administrativas indispensables».

El concejal Rafa Lluch explica que «poner en marcha ahora estas bolsas implica un retraso en la presentación de memorias, proyectos y revisiones documentales vinculadas a los requisitos ministeriales». Recuerda también que durante el año posterior a la dana «no se logró distribuir la ayuda ni gestionarla con la rapidez necesaria» y que, pese a disponer de los recursos y de la normativa para iniciar la reconstrucción, «no se ha incorporado el personal técnico adicional que facilitaría el avance del proceso». Los socialistas también lamentan que "el equipo de gobierno está más preocupado por recuperar su imagen política en las redes sociales que por la gestión diaria y económica de la ciudad" y afean que dediquen "más tiempo a realizar publicaciones en Instagram que a elaborar y aprobar bolsas de trabajo que acelerarían el proceso de reconstrucción".

Desde el grupo socialista ponen en valor el «trabajo constante del personal funcionario» de todas las áreas implicadas" y remarcan que «gracias a este esfuerzo se ha podido progresar a pesar de las limitaciones de personal específico destinado a la reconstrucción».

Además, el PSOE recuerda que el presupuesto municipal de este año no ha incluido líneas de ayuda para empresas o comercios afectados, hecho que, según el grupo municipal, «limita la capacidad de recuperación económica y social de la ciudad tras la dana».