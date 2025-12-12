«Salimos con linternas a la calle porque no hay luz en l'Alcúdia casi 14 meses después de la dana»

«Llega la noche y tenemos que encender la linterna del móvil para ver mientras caminamos porque la calle está a oscuras. Ves a toda la gente con sus móviles o sus linternas. Es surrealista en pleno 2025», relata Miquel Casassús, uno de los vecinos de la calle Vilar Millares de l’Alcúdia. La estampa se repite en varias zonas de la localidad 410 días después del desbordamiento del río Magro. El agua y el lodo dañaron durante aquella trágica jornada gran parte de la red de alumbrado público, por lo que casi catorce meses después muchas zonas de la localidad todavía presentan un nivel de iluminación deficiente en sus calles.

El Ayuntamiento de l’Alcúdia aprobó en el último pleno un contrato de emergencia para reparar estos daños. Los trabajos, que serán costeados por el Gobierno de España, ascienden a 2,7 millones de euros y, aunque las obras se iniciarán en las próximas semanas, se desconoce el tiempo que se prolongarán. «Tenemos varias zonas con un bajo nivel lumínico y hay algunas calles que están sin luz. Prácticamente todo el municipio está afectado. Restablecer el alumbrado es una necesidad para que los vecinos se sientan seguros», reconocía la alcaldesa en funciones, Àngels Boix, durante su intervención. En este sentido, el alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom, que se encuentra de baja médica, ya reconocía hace unas semanas a este diario que «la carencia en la red puede suponer un problema de seguridad para los residentes. Si no hay luz, se pueden sentir desprotegidos». Salom ya evidenciaba que los trabajos de recuperación iban a ser costosos y podrían demorarse varios meses debido a la gran cantidad de daños. Aunque en un primer momento, se calculaba que el coste iba a ser de 1,5 millones de euros, tras varias inspecciones y análisis exhaustivos de los daños, los trabajos ascienden a 2,7 millones de euros.

La situación provoca cierto malestar entre los vecinos afectados. «Ha pasado más de un año desde la dana y seguimos sin luz», lamenta Casassús, que expresa el temor que, como él, viven los residentes de esa zona cada vez que salen a la calle por la noche. «No solo es por la inseguridad, sino que puedes tropezar y caer porque no sabes por dónde vas», afirma. Boix, por su parte, reivindicaba la «necesidad de restablecer el alumbrado y la seguridad. Por eso, lo haremos a través de un contrato de emergencia».

La alcaldesa en funciones señala que los daños no solo son a nivel lumínico, sino que también existen cuadros eléctricos sin protección o puntos de suministro de luz, que actualmente están desprotegidos, lo cual también supone una inseguridad para la ciudadanía. El consistorio, mientras se ejecuten las obras, instalará un «sistema preventivo» de iluminación. «Casi todas las calles tienen afección, por lo que no sabemos cuánto pueden durar las obras», insiste Boix.

Teodora, otra de las vecinas que reside en una de las calles con problemas en el alumbrado, manifiesta también su preocupación. En sus palabras, «ha pasado más de un año y hay tramos de la calle que no tienen luz. Yo no salgo por las noches a la calle». «Ya hemos hablado con el ayuntamiento y nos dicen que lo van a reparar. Esperamos que no tarden mucho», concluye.