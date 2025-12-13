Muñecas para devolver la ilusión a los enfermos de alzheimer tras la dana

La riada del pasado 29 de octubre se llevó consigo una gran cantidad de recuerdos en los distintos municipios afectados por la catástrofe. La Asociación de Guadassuar de Amigos y Familiares de Enfermos de Alzheimer (AGUAFA) tuvo que deshacerse de parte del mobiliario, materiales y enseres que se encontraban en sus instalaciones y que resultaron dañados por el agua y el lodo tras el desbordamiento del río Magro. Durante varios meses, tuvieron las instalaciones cerradas para poder acometer las obras de reconstrucción del centro al tiempo que realizaban sesiones y actividades a domicilio para no agravar todavía más el estado de los enfermos. Las imágenes difundidas a través de las redes sociales, tanto ese día como las semanas siguientes, eran solo una pequeña muestra del estado en el que quedó gran parte del edificio tras la dana. En una de las fotografías recogidas por la asociación se podía observar a Valentina, una muñeca «reborn» -figura realista pintada a mano que se asemeja a un bebé-. Valentina aparecía subida a un triciclo lleno de barro en las dependencias de AGUAFA. Lamentablemente, el centro tuvo que deshacerse de ella, ya que no pudieron recuperar su aspecto original.

La muñeca llegó a la asociación de Guadassuar hace dos años. Una vecina de la localidad decidió regalársela a los usuarios para que la utilizaran en sus terapias. Inmediatamente se ganó el cariño de enfermos y trabajadores del centro, que no dudaron en comprarle ropa y hasta le pusieron un nombre. «Descubrimos que a las usuarias les relaja porque la podían sostener en brazos como si fuera un bebé. Además, tienen un peso muy similar, por lo que llegan a confundirse con bebés de verdad. Les ayuda mucho», señalan desde el centro. Sin embargo, la riada se llevó a Valentina y, con ella, los recuerdos de las usuarias. Pero la magia de la Navidad ha llegado a AGUAFA antes de tiempo.

Hace unos días, otra vecina de la localidad acudió al centro para regalarles dos nuevos muñecos. Maribel, componente del grupo Activa de la localidad, escuchó como Lola, una de las trabajadoras del centro, mostraba una fotografía de Valentina al tiempo que comentaba la importancia que esta muñeca tenía para las usuarias de AGUAFA. Tras aquel comentario, Maribel no dudó en contarle el caso a su hija, que también elabora estos bebés «reborn».

Y, el resto, ya es historia. «Fue una sorpresa verla llegar con una muñeca y con un muñeco. Fue un momento muy emocionante que demuestra que catorce meses después de la riada sigue habiendo ejemplos de solidaridad», señalan desde AGUAFA. Añaden: «Ellas han sido nuestras reinas magas porque han traído la magia de la empatía, las conexiones que se crean de manera inesperada y la generosidad de la gente».

Las usuarias del centro han recuperado a su particular Valentina, aunque, en este caso, han llegado por partida doble. AGUAFA ya les busca un nuevo nombre para volver a crear los recuerdos que la riada se llevó.