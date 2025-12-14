Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El "alma máter" del Alzira Tenis Taula recibirá la insignia de oro de la ciudad

El Consell Assessor d'Esports concede a Salva Hidalgo el Guardó Illa del Xúquer en reconocimiento a su larga trayectoria, que lleva aparejada la distinción que entrega el ayuntamiento en la modalidad de deportes

Salva Hidalgo, entre Adri Climent y Victoria Andrés, con el presentador de la gala del deporte, David Chordà. / Levante-EMV

David Chordà

Alzira

El “alma máter” del Alzira Tenis Taula, Salva Hidalgo, será la persona distinguida con la insignia de oro de la ciudad en la modalidad de deportes el próximo 30 de diciembre, en el acto institucional que conmemora la entrada de Jaume I en la ciudad, en base a la propuesta realizada por el Consell Assessor d’Esports, que se dio a conocer en la Gala de l’Esport, celebrada el viernes. La propuesta conlleva también la concesión del Guardó Illa del Xúquer, con el que se pretende reconocer la trayectoria de Hidalgo, toda una vida dedicada al tenis de mesa y al club local en particular, del que fue fundador, jugador, entrenador, directivo y patrocinador. El club cuenta actualmente con un equipo en la Superdivisión, la máxima categoría del tenis de mesa español.

Salva Hidalgo fue en 1969 uno de los fundadores y jugador del primer club de tenis de mesa de mesa de Alzira. En los años ochenta dejó la práctica de este deporte para centrarse en sus obligaciones profesionales y también el club sufrió un parón hasta que el propio Hidalgo y Ángel Balaguer lo refundaron en el año 2005.

Bajo su presidencia, en el año 2010, logró que la selección española disputara un partido en Alzira contra Bélgica clasificatoria para el Europeo.

Su larga trayectoria como jugador y directivo, con numerosos títulos individuales como veterano, le llevaron a que el club le designara presidente de honor de la entidad.

Hidalgo acompañará por tanto a La Fúmiga, la Coral Polifónica, Eduardo Part Dalmau y Ernesto Ferrandis en el acto institucional y el pleno conmemorativo de la conquista de la ciudad por Jaume I que cada año celebra la corporación la víspera de San Silvestre. Todos recibirán la insignia de oro de la ciudad.

