La Casella y la Barraca lideran los registros de lluvia en la Ribera

Los observatorios meteorológicos ubicados en el valle de la Casella (Alzira) y la Barraca d’Aigües Vives lideran hasta ahora los registros de lluvia en la comarca de la Ribera con 19,6 y 14,8 l/m², respectivamente, tras una noche y una mañana tranquilas con precipitaciones moderadas.

Los ayuntamientos han alertado a la población tras decretarse para la jornada de este domingo el nivel de alerta roja por lluvias y tormentas en el litoral sur de la provincia de València y han adoptado medidas de precaución en este sentido.

En el caso de Alzira, el ayuntamiento ha cerrado el Paraje Natural Municipal Murta-Casella, el MUMA, la feria de Navidad, el cementerio municipal y todas las instalaciones deportivas, así como el parque de l’Alquenència, el principal pulmón verde de la ciudad. También se han suspendido todas las actividades programadas, tanto al aire libre como en espacios cubiertos, hasta nueva comunicación.

Entre los consejos a la población, se ha recomendado a los vecinos que suban los vehículos a zonas elevadas y seguras, aunque también se ha recordado la prohibición de dejarlos en zonas ajardinadas o rotondas; que eviten desplazamientos innecesarios y, en particular, no se crucen badenes, ramblas ni tramos inundables de la red viaria; se alerte a las personas mayores o vulnerables de los respectivos núcleos familiares que vivan en zonas inundables y que estén atentos a la información que se ofrezca a través de los canales oficiales de este episodio de lluvias.

También el Ayuntamiento de Algemesí ha incidido hoy en recomentar a la población que evite los desplazamientos innecesarios y que en caso de circular se extremen las precauciones; no se utilicen pasos inferiores ni se acceda a zonas inundables, aunque aparentemente lleven poca agua; que evite acercarse a los accesos a ríos o barrancos, y mucho menos para hacer fotografías; eviten desplazamientos a casetas de campo, huertos o fincas rurales mientras dure el episodio de lluvias intensas; que se aseguren puertas, ventanas y objetos que puedan ser arrastrados por el viento o el agua o que se coloquen a la entrada de los inmuebles con acceso a nivel de acera maderas o barreras de protección, especialmente en las calles donde habitualmente se producen acumulaciones puntuales de agua.

Por su parte, el Ayuntamiento de Cullera ha decretado la suspensión total de la actividad en el municipio a partir de las 12.00 horas de mañana del domingo. La decisión se ha adoptado tras la constitución y reunión del Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal), que ha acordado un amplio paquete de medidas preventivas con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía ante un episodio meteorológico de alta intensidad, informa Joan Gimeno.

Entre las disposiciones adoptadas figura el cierre de todas las instalaciones deportivas, tanto al aire libre como cubiertas, incluyendo el Centro Municipal de Deportes y el pabellón cubierto, así como el cierre de parques y jardines, del Cementerio Municipal y de todas las playas del término municipal. Asimismo, queda suspendida la agenda cultural prevista para la jornada del domingo, lo que afecta al Auditorio Municipal, la Casa de la Cultura, los museos y los distintos belenes instalados en la ciudad.

Desde el consistorio se ha hecho un llamamiento a la responsabilidad, pidiendo a la población que evite desplazamientos innecesarios, siga las indicaciones de los servicios de emergencia y mantenga una actitud de máxima prudencia mientras se mantenga activa la alerta roja.

El Ayuntamiento de Sueca también ha suspendido todas las actividades al aire libre, entre ellas, el taller navideño programado en la plaza, ha cerrado el coto de caza y también la piscina municipal Vicent Vera y la biblioteca municipal.

En el caso de l'Alcúdia, el Centro de Coordinación Operativa Municpial (Cecopal) reunido el sábado acordó el cierre del cementerio municipal, las zonas deportivas y los parques y jardines de la localidad, así como la realización de trabajos preventivos como la ubicación de vallas en zonas inundables para cerrar el paso, así como su revisión y vigilancia.